أحمد الفلاسي: خطة لزيادة عدد مراكز قبول طلبة الجامعات من 40 إلى 50 مركزاً

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

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أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة، تعمل حالياً على زيادة عدد مراكز تقديم اختبارات القبول للجامعات من 40 إلى 60 مركزاً بواقع زيادة تبلغ 20 مركزاً، بما يساهم في تسهيل إجراءات قبولهم في الجامعات المحلية وفقاً للمتطلبات الخاصة بها.

وأفاد في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، بأن إجمالي عدد المراكز التي تقدم اختبارات القبول تبلغ حالياً 40 مركزاً قادرة على استيعاب نحو 19 ألف طالب، وتقديم 700 اختبار في العام.

وتابع : أقرت الوزارة خطة متكاملة لقبول الطلبة في الجامعات المحلية، ترتكز على سياستين رئيسيتين، الأولى عدم الزام الطالب باستخدام أداة الامسات فقط، وفتح المجال أمامهم لإجراء اختبارات أخرى مثل "التوفل" وغيرها من امتحانات القبول، بينما ترتكز الثانية على منح الجامعات المحلية تحديد الحد الأدنى على حسب متطلباتها الخاصة، بما يمكن الطلبة من إيجاد مقاعد تتناسب معهم.

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