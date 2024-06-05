«جامعة برمنغهام دبي» تطلق مبادرة في الرعاية الصحية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جامعة برمنغهام دبي، أمس، عن إطلاق «مبادرة المنحة المدنية» الجديدة التي تهدف إلى تمكين جيل المستقبل من القادة المدنيين والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية بدولة الإمارات.

ويوفر برنامج المنح الدراسية الدعم اللازم من أجل تطوير مهارات ومعارف الأفراد ذوي الكفاءة العالية ليصبحوا قادة مدنيين فاعلين، وهو إنجاز يؤكد التزام «جامعة برمنغهام دبي» بدعم التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو تعزيز المرونة والجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات أساسية مثل الرعاية الصحية. وسيتم تقديم المنحة الدراسية في البداية لخمسة طلاب ستتاح لهم الفرصة للالتحاق في سبتمبر المقبل، بمجموعة البرامج الصحية في حرم الجامعة بدبي، حيث ستغطي هذه المنحة نحو 60% من الرسوم الدراسية على أن يتم تطويرها لتشمل برامج أخرى في المستقبل.

وقالت البروفيسورة يسرى المزوغي عميدة «جامعة برمنغهام دبي»: «تهدف هذه المبادرة إلى تمكين القادة المدنيين الطموحين وتسلط الضوء على مكانة الجامعة كشريك رائد في مجال المعرفة ومصدر رئيس للمواهب في القطاعات الأساسية في دولة الإمارات».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز