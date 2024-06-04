المجلس العالمي لشباب الإمارات ينظم الملتقى الطلابي الأول في فرنسا

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن الشباب الإماراتي المبتعث للدراسة في الخارج يمثلون ثروة وطنية تسهم في تعزيز مسيرة التنمية والتقدم، والاستثمار الحقيقي الذي يمنح تطلعاتنا الوطنية آفاقاً جديدة لتحقيق الإنجازات الرائدة.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه بحضور هند مانع العتيبة، سفيرة الدولة لدى فرنسا في «الملتقى الطلابي الأول في فرنسا»، تحت عنوان «مد الجسور بين الإمارات وفرنسا»، الذي نظمه المجلس العالمي لشباب الإمارات في فرنسا، بالتعاون مع سفارتنا هناك، لاستعراض خطة عمل المجلس لعام 2024، وتحفيز المبتعثين، وتعزيز التواصل والتعاون بينهم.

تواصل وتعاون

وقال معالي النيادي: «تولي دولة الإمارات أهمية قصوى للاستثمار في شبابها من الناحية العلمية، حيث تعد هذه الخطوة جزءاً أساسياً من رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام، وهو ما يساعد الشباب على اكتساب المعرفة والخبرات العالمية، الأمر الذي يمكنهم من العودة للوطن بأحدث العلوم والتقنيات للمساهمة بفعالية في دفع عجلة التنمية والابتكار، وذلك في إطار نهج الدولة القائم على إعداد جيل من القادة والمفكرين والمبدعين الذين يمتلكون الكفاءات والمهارات اللازمة لمواكبة التحديات العالمية وتحقيق التقدم والرخاء للوطن».

وأضاف معاليه: «يعد الملتقى الطلابي الأول في فرنسا من الفعاليات الحيوية التي تسلط الضوء على أهمية التواصل والتعاون بين الطلبة والمجتمع الأكاديمي والدبلوماسي، كما أنه يشكل منصة تفاعلية تمنح الشباب فرصة لتطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية من خلال ورش العمل والجلسات الحوارية لمناقشة تجاربهم، ومواجهة التحديات الأكاديمية والحياتية بفاعلية وكفاءة، ونحن فخورون بالطلبة الذين يواصلون تحصيلهم العلمي بتميز وإبداع، فمشاركتهم في المحافل العلمية الدولية ليست مجرد تحصيل علمي، بل هي جسر لتعزيز العلاقات بين وطننا والمعرفة العالمية، وسبيل لنقل أفضل الممارسات من وإلى الدولة، فضلاً عن التعريف بالإنجازات الحضارية الرائدة التي تحققها الإمارات في مختلف المجالات».

فرصة مهمة

من جهتها، قالت هند مانع العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية: «لقد قطعت دولة الإمارات شوطاً طويلاً في مجال دعم الشباب وتمكينهم، وذلك بفضل الرؤى والاستراتيجيات الطموحة التي رسختها القيادة الرشيدة، ومنحتنا آفاقاً جديدة تتيح لنا أن نسهم في دعم مسيرة التنمية والمشاركة في بناء نهضة وطنية حضارية ننافس بها العالم».

وأضافت: «يشكل الملتقى الطلابي الأول في فرنسا الذي ينظمه المجلس العالمي لشباب الإمارات في فرنسا، بالتعاون مع سفارة الدولة بالعاصمة باريس، فرصة مهمة لفتح قنوات تواصل فعالة مع الطلاب الإماراتيين المبتعثين بهدف إطلاعهم على آخر المستجدات وأهم التحديات والفرص المتاحة لهم لتحقيق أهدافهم، كما يعد منصة توفر للطلبة مساحة لتبادل التجارب والأفكار، وعرض الإنجازات المتميزة لأبناء الإمارات لتحفيز الجدد منهم والتمسك بطموحاتهم والمثابرة للتميز في مجالاتهم العلمية، فضلاً عن تعزيز القيم الوطنية لدى الشباب لتمثيل الوطن في المحافل الدولية».

مخرجات نوعية

وحدد المشاركون في الملتقى، مجموعة من المخرجات النوعية التي تسهم في دعم مسيرة الطلبة الإماراتيين المبتعثين إلى فرنسا وهي إقامة الملتقى الطلابي في مدن فرنسية مختلفة سنوياً، وتنظيم مبادرة «حياكم الله في بلادكم الثانية» للترحيب بالطلبة المبتعثين الجدد وتزويدهم بدليل إرشادي يسهم في تسهيل انتقالهم إلى فرنسا، وإطلاق المجلس العالمي لشباب الإمارات في فرنسا منصة تتيح للطلاب إمكانية التواصل المباشر مع المجلس من خلال «رمز استجابة» إلكتروني تفاعلي للحصول على معلومات وإرشادات تساعدهم أثناء مسيرة الابتعاث، وإطلاق (بودكاست) يعرض تجارب الطلبة المبتعثين من مختلف المناطق في فرنسا، وتفعيل دور المجلس في أعمال اللجنة الإماراتية الفرنسية المشتركة بالعاصمة أبوظبي، فضلاً عن تطوع الطلاب في البيت الإماراتي بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في تنظيم الفعاليات الاجتماعية التي تعزز القيم الإماراتية حول العالم.

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