حميد النعيمي: تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم طريق بناء المستقبل

المصدر: عجمان - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، حفل تخريج الفوج الثاني من «دفعة عام 2024» من طلبة جامعة عجمان الذين تجاوز عددهم 300 خريج من مختلف الكليات، وذلك بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي.

وحضر الحفل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، بالجهود الرائدة التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز قطاع التعليم، وذلك بفضل الرعاية والاهتمام الذي يوليهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد سموه أهمية هذه الرؤية الرائدة التي تجسد الإيمان العميق بأن العلم والتعليم يشكلان الأساس للتقدم والتطور، وأن تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم يمثلان الطريق نحو بناء مستقبل واعد ومزدهر للوطن.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «تسعى الدولة إلى تطوير التعليم لوضعنا في صدارة الدول المتقدمة، حيث نشهد اليوم تخريج أول دفعة من كلية الطب بجامعة عجمان، وهذا إنجاز يبرز رؤيتنا الطموحة في تطوير التعليم الطبي وتمكين الشباب ليكونوا رواداً في مجال الرعاية الصحية»، مشيراً سموه إلى أن هذه الدفعة تمثل بداية مشرقة لمستقبل واعد وستسهم تخصصاتهم في تعزيز الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية في مجتمعنا.

وأضاف سموه: «ندرك أن الاستثمار في الإنسان هو أساس التقدم الحضاري والاقتصادي، ويعتبر التعليم محوراً أساسياً لتنمية القدرات وتحقيق الإبداع، ومن خلال تطوير قطاع التعليم نسعى لتمكين شبابنا وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العصر ومواجهة التحديات بكفاءة وثقة».

وثمن سموه جهود مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية للجامعة المثمرة في تحقيق مكانة علمية وأكاديمية مرموقة تعزز مكانتها مركزاً تعليمياً متميزاً على الصعيدين المحلي والدولي.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، عن تهانيه الحارة للخريجين وأسرهم، مشيداً سموه بالإنجازات التي حققوها، والتي تعكس الجهود الطيبة التي بذلوها خلال مسيرتهم التعليمية، وصولاً إلى هذه اللحظات الغامرة بالفخر والاعتزاز.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان بهذه المناسبة، درع الجامعة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فيما قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، درعاً مماثلة لصاحب السمو حاكم عجمان.

وقام صاحب السمو حاكم عجمان، يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتكريم الدفعة الأولى من خريجي وخريجات كلية الطب، وخريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات. وتابع سمو ولي عهد عجمان، توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم.

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