جامعة الإمارات تنظم اليوم الطلابي لمعهد«مهندسي الكهرباء والإلكترونيات»

المصدر: العين- البيان

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نظمت جامعة الإمارات اليوم الطلابي الـ18 لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE- فرع الإمارات»، بالتعاون مع المعهد.

وقال الدكتور أحمد مراد القائم بأعمال مدير الجامعة: «يعد هذا الحدث منصة لطلبة الجامعات لمشاركة تجاربهم العلمية، وتقديم مشاريعهم المبدعة والمبتكرة في مختلف مجالات الهندسة وتقنية المعلومات، بما يعزز من مهاراتهم القيادية، لنقل تجاربهم والاستفادة من الخبرات الأخرى».

بدوره، أشار الدكتور حسين الأحمد رئيس المعهد إلى أن المعهد يضم 2000 عضو نشط على مستوى الدولة، و9 جمعيات علمية، ويركز على تنظيم الفعاليات محلياً ودولياً، بالإضافة إلى تنظيم «محاضرات الأساتذة المتميزين» عالمياً.

وقال الدكتور فكري خرباش عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة: شارك في الحدث أكثر من 350 طالباً وطالبة من 14 جامعة في دولة الإمارات قدموا 82 مشروعاً في 5 مجالات رئيسية تغطي العلوم الهندسية وتقنية المعلومات وهي ،هندسة البرمجيات، والتصاميم الهندسية الرئيسية، والتصميم الهندسي، والتصميم المشترك، وخدمة المجتمع.

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