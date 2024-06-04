غداً.. انطلاق امتحانات نهاية العام للصفوف من 3 حتى 12

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تنطلق غداً امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي 2023 - 2024 وتستمر حتى 14 من الشهر الجاري، إذ تستهدف طلبة الصفوف من الثالث حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

ونظمت المدارس اختبارات تجريبية للطلاب الأسبوع الماضي عبر منصة Swiftassess، للتأكد من فعالية الشبكة وأنظمة المدارس واختبار جاهزية فرق المدارس ورفع كفاءة الطلاب في التعامل مع صفحة الاختبار الإلكتروني.

واعتبرت الإدارات المدرسية أن تنظيم هذه الاختبارات جاء فرصة لحصر التحديات وحلها أو رفعها للجهات المعنية قبل الامتحانات الرسمية، وتشمل الاختبارات عدة مواد دراسية مثل الدراسات الاجتماعية للصفوف من الخامس إلى الثامن، ومواد العلوم (الفيزياء والكيمياء والأحياء) للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في جميع المسارات.

موجهات

وحددت المؤسسة موجهات لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري 2023 - 2024، تتمثل في تطبيق الامتحانات ورقياً للصفين الثالث والرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، وتطبق الامتحانات ورقياً وإلكترونيا للصفين الخامس والتاسع للمسارين (العام والمتقدم) حضورياً في المدرسة، وتطبيق الامتحانات ورقياً وإلكترونياً حسب المادة والصف للصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن طلبة الصف الثاني عشر المسجلين بمدارس التعليم الخاص يؤدون جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

كما يؤدي طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في مدارس التسامح جميع امتحاناتهم وفق توجيهات الفروع المدرسية، وبحسب الموجهات تجرى الامتحانات التي يؤديها طلبة الثاني عشر «كتابياً وإلكترونياً» على فترتين؛ على أن تبدأ إجازتهم الصيفية في 1 يوليو المقبل، فيما تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية 15 يوليو.

لغة إنجليزية

ومن المقرر أن يستهل طلبة الصف الثاني عشر، بمختلف المسارات التعليمية (العام والمتقدم والنخبة)، سباق الامتحانات بمادة اللغة الإنجليزية، على فترتين «كتابة وقراءة» إلكترونياً، تليها مادة الرياضيات «كتابي وإلكتروني» يوم 6 منه.

ويؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم الامتحان في مادة العلوم الصحية الجمعة المقبل، فيما يتقدم طلبة النخبة إلى الامتحان في مادة الأحياء في اليوم نفسه، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين الموافق 10 يونيو «كتابياً وإلكترونياً» على فترتين.

ويتقدم الطلبة لأداء امتحان اللغة العربية «ورقياً وإلكترونياً» في 11 من الشهر نفسه، على أن يؤدوا الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 12 منه، ومادة التربية الإسلامية يوم 13 من الشهر ذاته.

ويختتم طلبة الصف الثاني عشر «عام» سباق الامتحانات يوم 14 منه، بمادة الكيمياء أو الأحياء، فيما يختتم «المتقدم والنخبة» بمادة الكيمياء فقط في اليوم ذاته.

المسار التطبيقي

أما طلبة المسار التطبيقي فيؤدون امتحان اللغة الإنجليزية «كتابة وقراءة» إلكترونياً غداً، ثم الرياضيات التطبيقية يوم 6 منه، يليه العلوم التطبيقية في 10 من الشهر ذاته، ثم اللغة العربية 11 منه، ويؤدون الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية في يوم 12 من الشهر نفسه، ويختتمون بمادة التربية الإسلامية يوم 13 منه.

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