«تكوين» ينمي مهارات 770 من الشباب المواطنين

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل برنامج «تكوين» الوطني، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2023، نجاحه عبر تحقيق تأثير كبير في طلبة المدارس المواطنين في الحلقتين الثانية والثالثة، وطورت مؤسسة عبدالله الغرير البرنامج بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ليكون أول برنامج إثرائي من نوعه خارج أوقات الدوام المدرسي في الدولة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التقوية الأكاديمية وتنمية مهارات الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، حيث وصل حتى الآن إلى 770 طالباً في مرحلته التجريبية في مجمع زايد التعليمي في حي المزهر بدبي، مع وجود خطة لإتاحة المشاركة لحوالي 1200 طالب بحلول سبتمبر 2024.

ومن بين الأنشطة الرئيسية التي يضمها البرنامج، البرمجة والطائرات بدون طيار، الرسوم المتحركة بتقنيات التصوير المتعاقب وإيقاف الحركة، تعزيز الاستدامة والمسؤولية البيئية، ترسيخ الوعي الثقافي لدى الطلاب بالتراث والثقافة الإماراتية، وتحسين الكفاءة في اللغة الإنجليزية.

وأكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حرص المؤسسة على دعم الطلبة في مختلف مراحل تطورهم المعرفي وتوفير كافة أوجه الدعم لهم ليواصلوا مسيرتهم المستقبلية بكل ثقة واقتدار. وأشار إلى أهمية الشراكة بين المؤسسة ومؤسسة عبدالله الغرير عبر برنامج «تكوين» الذي يستهدف تنمية القدرات المعرفية والمهارية لعدد من طلبة الحلقتين الثانية والثالثة بالمدارس الحكومية.

وعبر معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الغرير، عن سعادته بما يقدمه برنامج «تكوين» خلال زيارته لمجمع زايد التعليمي، بحضور الدكتور عمر الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بالإنابة في أبوظبي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وقال: «كانت زيارتي اليوم إلى مقر برنامج تكوين ملهمة بشكل رائع، فرؤيتي للشباب الإماراتي المتحمس وهذا المستوى من الالتزام في رحلة تنمية مهاراتهم الحيوية والأساسية واكتسابهم المعرفة بأنواعها هو إعادة تأكيد على رسالتنا ومهمتنا في مؤسسة عبدالله الغرير هي هؤلاء الطلاب قادة المستقبل ونحن ملتزمون بتزويدهم بكل فرصة ليحققوا النجاح ويساهموا في نمو دولة الإمارات وقدرتها التنافسية على الساحة العالمية».

احتفال

واحتفلت فعالية «معرض تكوين» هذا الأسبوع، بإنجازات طلاب برنامج «تكوين» الذين شاركوا رحلتهم التعليمية وإنجازاتهم بكل فخر. وسلط المعرض، الذي أقيم في مجمع زايد التعليمي، الضوء على تطور مهارات الطلاب وعرض مساهمة البرنامج في توسيع آفاقهم التعليمية والمهنية. حضر الفعالية أكثر من 400 من الطلاب وأولياء الأمور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز