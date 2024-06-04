مبادرات رقمية لدعم الطلبة المسجلين ببرنامج شهادتي التعليم الثانوي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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أطلقت مدارس خاصة في دبي مبادرات رقمية مبتكرة لدعم الطلبة المسجلين في برنامج شهادتي التعليم الثانوي (GCSE-IGCSE) للمنهاج البريطاني لتحسين تجربتهم في امتحانات نهاية العام.

وتتمثل المبادرات في توفير الكتب الدراسية بصيغ إلكترونية تفاعلية، وتطوير أدوات تقييم وممارسة إلكترونية متطورة، تساعد في مراجعة المواد التعليمية، وتقييم المستويات باستمرار، فضلاً عن تنظيم فرص تعلم عبر الإنترنت.

وتهدف هذه الخطوات إلى توفير موارد وأدوات متطورة تثري العملية التعليمية، وتساعد الطلاب على تحقيق أقصى استفادة من هذا البرنامج ، وعقد اختبارات تجريبية وتدريب الطلبة عليها بشكل كافٍ، إذ يمتحن حالياً طلبة الصفوف من 11 حتى 13 امتحانات (OLevel، AS، AL) على أن يختتموا امتحاناتهم في 14 يونيو الجاري.

حلول رقمية

وقال نافيد إقبال، مدير مدرسة جيمس متروبول – موتور سيتي، إن مدرسته تستثمر حلولا رقمية لدعم الطلبة خلال امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي GCSE، والتي تشمل الكتب الإلكترونية وأدوات التقييم والمراجعة عبر الإنترنت وفرص التعلم التفاعلي.

وأوضح أنه يتم تطوير المنهاج الدراسي لمدة عامين من قبل رؤساء الأقسام المعنية وفق آلية تضمن تقديم تغطية شاملة للمنهاج الدراسي، كما يتم تعيين وقت مخصص للمراجعة وتقديم الدعم داخل الفصول قبل الامتحانات النهائية، ويخضع الطلاب لامتحانات GCSE في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، إضافة إلى ثلاث مواد اختيارية يتم انتقاؤها من بين 21 مادة، حيث يحصل الطلبة على أربع ساعات أسبوعياً لكل مادة أساسية و3 ساعات لكل مادة اختيارية.

وأفاد كفاية خان مدير مدرسة السلام كميونتي، بأن المدرسة تحرص على تقديم الدعم الكامل للطلاب لضمان استعدادهم للاختبارات النهائية، كما تراعي أهمية الالتزام بالمعايير الدولية في إعداد الاختبارات التجريبية وأيضاً الالتزام بالمعايير التي حددتها وزارة التربية والتعليم في إعداد الاختبارات بالنسبة لمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

ولفت إلى تخصيص وقت محدد قبل أداء الاختبارات مباشرة للمراجعة حتى يكون الطالب على أتم استعداد، وقد تم إعداد جدول لهذا الصدد ومشاركته مع الطلاب، وقدمت المدرسة دروساً توعوية للطلاب للاهتمام بصحتهم الجسدية والنفسية.

خيارات متنوعة

وأوضح أكرم طارق، مدير مدرسة جيمس فاوندرز – المزهر، أن المدرسة تقدم نظاماً شاملاً لدعم الطلاب الذين يستعدون لامتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي GCSE، وأنه تم توفير إمكانية وصول الطلبة إلى العديد من مصادر التعلم، والكتب المدرسية إلى جانب المنصات الإلكترونية التي تدعم جهودهم في الاستعداد لامتحانات شهادة (GCSE)، وما بعدها، بما فيها منصة (GO4Schools) لتتبع مسارات التطور، وكذلك منصة (Google Classroom) للتواصل بين الطلاب والمعلمين، إلى جانب منصة (Unifrog) للحصول على المزيد من الدورات التعليمية ونماذج امتحانات تجريبية.

وذكر أن مناهجهم تتماشى مع منهاج وزارة التربية والتعليم في الدولة في مواد اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتربية الأخلاقية على مستوى المراحل الدراسية، فيما يدرس الطلبة خلال المرحلة الثانوية (المرحلة الرابعة) ما لا يقل عن 7 مواد ضمن منهاج شهادتي IGCSE وGCSEs إلى جانب مجموعة من المواد الإلزامية الأخرى مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وتقدم المدرسة مجموعة من مواد شهادة GCSE بحسب الرغبة بما فيها مسار Triple Science الذي يمنح الطلاب ثلاث شهادات دولية في العلوم، إلى جانب مواد الفنون والتجارة وعلوم الكمبيوتر وغيرها، كما نوفر أيضاً منهاج شهادة مجلس تعليم إدارة الأعمال والتكنولوجيا (BTEC).

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