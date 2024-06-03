تعاون بين «التعليم الخاص» بعجمان وكلية الأفق الجامعية

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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وقع مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص في عجمان، وكلية الأفق الجامعية في الشارقة، اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، وذلك من خلال وضع إطار عمل مشترك لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التعليم والتدريب، حيث تم توقيع الاتفاقية بحضور محمود خليل الهاشمي، المدير العام لمكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص، والدكتور محمد انعيرات، رئيس كلية الأفق الجامعية في الشارقة، إذ تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات ورفع جودة التعليم الخاص في الإمارة.

وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام لمكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص، إن تلك الاتفاقية تعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين حكومة عجمان، وكلية الأفق الجامعية، كما تمثل الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف المستقبلية للطرفين.

وأكد الدكتور محمد انعيرات، أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو بناء علاقات شراكة فعالة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

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