الجامعة القاسمية تحتفل بتخريج الفوج السابع

المصدر: الشارقة - وام

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سلّم جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، شهادات التخرج للفوج السابع من طلبة الجامعة الذين يمثلون كلياتها الخمس وهي كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة، وكلية الآداب والعلوم الإنسانيّة، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم. وجرى الاحتفال بتخريج طلبة الجامعة للسنة الأكاديمية 2023 - 2024 في مسرح المدينة الجامعية بالشارقة، أمس، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء ومدير الجامعة ونواب ومساعد مدير الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية .

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