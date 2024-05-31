«ألف للتعليم» تستعرض حلولها المبتكرة خلال المنتدى العالمي للتعليم

المصدر: أبوظبي – البيان

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شاركت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، في أعمال المنتدى العالمي للتعليم 2024، والذي أقيم مؤخراً في مركز الملكة إليزابيث الثانية (QEII) في لندن. وخلال الحدث، سلطت «ألف للتعليم» الضوء على حلولها وابتكاراتها القائمة على الذكاء الاصطناعي، ودورها في تحقيق التحول ضمن المنظومة التعليمية عالمياً عبر رفد الطلبة بتجارب تعلُّم مشخصنة.

وأتاح المؤتمر الفرصة لـ«ألف للتعليم» لتعزيز تواصلها وتعاونها مع المسؤولين الحكوميين والشركاء من مختلف أنحاء العالم، حيث يعد هذا الحدث التجمع الأكبر عالمياً لوزراء قطاعات التعليم وتطوير المهارات. وتمحور شعار الحدث لهذا العام حول «تشجيع فهم الذكاء الاصطناعي، وبناء العلاقات الإنسانية والمرونة، وتسريع العمل المناخي.

كيف نضع أولويات السياسات وآليات التنفيذ لضمان مستقبلٍ أفضل للتعليم»، تأكيداً على أهمية تضافر الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالتعلُّم، وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز التعليم عالمياً.

وقال ويل لوك، الرئيس التنفيذي للتوسع والنمو لدى «ألف للتعليم»: «نفخر بمشاركتنا في المنتدى العالمي للتعليم 2024، وتسليط الضوء على حلولنا المبتكرة وتعزيز تواصلنا مع صُنَّاع القرار وأبرز أقطاب القطاع التعليمي خلال هذا الحدث الرائد.

ونؤمن في «ألف للتعليم» بالدور المحوري للتكنولوجيا باعتبارها محركاً رئيسياً للتحوُّل في قطاع التعليم، وأداة نوعية لتمكين المتعلمين وتوسيع الآفاق المتاحة لهم. وتعكس مشاركتنا في المنتدى مكانتنا كمزودٍ رائد لحلول التعلُّم المشخصنة والعالية الكفاءة للطلبة حول العالم».

وعرضت «ألف للتعليم» خلال المنتدى مجموعة متنوعة من حلولها المبتكرة، في مقدمتها «منصة ألف»، المنصة الحائزة على جوائز، والتي تتيح حلول تعلُّم رقمية متكاملة للطلبة من الصف الخامس إلى الصف الثاني عشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما قدّمت الشركة «مسارات ألف»، وهو برنامج تكميلي لمادة الرياضيات وفق منهجية التعلُّم الذاتي، مخصص للمراحل من الصف الثالث إلى الثامن، و«أرابيتس»، منصة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ومساعدتهم على اجتياز امتحانات المراحل التعليمية باللغة العربية، ومنصة «أبجديات» لتعليم اللغة العربية للناطقين بها من مرحلة الحضانة إلى الصف الرابع باستخدام الدروس التفاعلية والتدريب.

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