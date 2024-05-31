مشاركة ناجحة لجامعة دبي في 4 معارض

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جامعة دبي مشاركتها بنجاح في 4 معارض متميزة، والتي فرضت حضورها على الساحتين المحلية والدولية، وباتت منصة دولية يجتمع تحت مظلتها الطلبة وأولياء الأمور مع كبرى الجامعات والكليات المرموقة من داخل وخارج دولة الإمارات، للتعرف على البرامج والدورات والتخصصات الأكاديمية المطروحة والمتوافقة مع سوق العمل إلى جانب أبرز الأدوات والوسائل المستحدثة في قطاع التعليم، مما حقق المزيد من التفاعل وجهاً لوجه مع الطلبة وأولياء أمورهم وأسهم في تسهيل عمليات الإرشاد الطلابي.

وشملت المعارض معرض الخليج للتعليم والتدريب «جيتكس للتعليم» الذي أقيم في مركز دبي التجاري خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل الماضي بمشاركة أكثر من 200 جامعة ومؤسسة تعليمية من أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية، ومعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو بمشاركة أكثر من 50 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من الإمارات والدول العربية والأجنبية، ومعرض «جلف نيوز» للتعليم الذي أقيم بفندق «إتش» في دبي خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو، بمشاركة أكثر من 50 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، ومعرض «واجهة التعليم» الذي تم تنظيمه بأرض المعارض في أبوظبي يومي 27 و28 مايو من العام الحالي، بمشاركة أكثر من 65 جهة تعليمية محلية وإقليمية ودولية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن الجامعة حريصة على التواجد والمشاركة في هذه المعارض المتميزة، وعلى أهمية تنظيم معارض التعليم، لما تتمتع به دولة الإمارات من بنية علمية وأكاديمية قوية في ظل تواجد مجموعة كبيرة من مؤسسات التعليم العالي المرموقة، مما يتيح فرصاً واسعة أمام الطلبة لتحقيق طموحاتهم ورغباتهم في اختيار الجامعات والتخصصات الأكاديمية، التي تتوافق وإمكاناتهم وطموحاتهم وإدراكهم لأهمية البرامج التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل والوظائف في المستقبل.

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