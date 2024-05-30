مدارس النهضة الوطنية تحتفي بتخريج الدفعة 38 من طلابها

المصدر: ​أبوظبي- محمد محسن

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احتفت مدارس النهضة الوطنية في أبوظبي بتخريج الدفعة 38، حيث تخرج 505 من طلابها وطالباتها للعام الأكاديمي الجاري، أُقيم الحفل على المسرح الوطني بحضور اللواء ركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، والكادر التدريسي للمدرسة وكبار التربويين في الدولة وذوي الطلبة.

بدأ الحفل بتلاوة كريمة للقرآن الكريم من أحد الطلاب، تلاه تكريم الهيئة الإدارية لمدارس النهضة الوطنية لجهودهم التربوية والإدارية طيلة العام، وشمل باسمة سعيد الجنيبي، المدير العام، عدنان عباس، المدير التنفيذي، والمدراء سلمى عيد وأندي سمايلي، ونواب المدراء إيمي سيمونز ، وأحلام أبو راضي، كما تضمن الحفل كلمات للخريجين تحدثت عن العلم وتكريم العلماء، ومنهم البروفيسور العربي المصري مجدي يعقوب الذي أسهم إسهامات كبيرة في عالم الطب، ووجه كلمة شكر لمدارس النهضة الوطنية وحث الطلبة على مواصلة العلم.

كما أعلن خلال الحفل عن مشاركة مجموعة من طلاب وطالبات المدرسة في رحلة إلى أحد مراكز وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، كما شملت الفعاليات فقرات متنوعة منها أوبريت "جيل بعد جيل" الذي كتب كلماته مؤسس مدارس النهضة الراحل سعيد عبد الله ناصر الجنيبي.

من جهتها، أكدت باسمة سعيد الجنيبي، على التزام المؤسسة بالأهداف والخطط التربوية التي تضع طلابها في مصاف المتميزين، وأشارت إلى دور المدرسة في تزويد طلابها بالمهارات التعليمية التي تمكنهم من استكمال مسارهم الجامعي بامتياز، مع التركيز على تأسيس الطلبة من نواحٍ متعددة تشمل السلوكية والمهارية وغرس قيم المواطنة، وتشجيعهم على التعلم والتحصيل الذاتي، مما يساهم في بناء خريج متميز وقائد يستطيع المساهمة في نهضة الإمارات.

وقال عدنان عباس "إن دور المدرسة في تطوير مهارات الطلبة يتجاوز التعليم الأكاديمي، حيث نعمل على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لديهم، كما نسعى إلى بناء خريج متكامل يمتلك القدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في العالم، من خلال توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة تعزز من قدرات الطلبة وتسهم في إعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل في مختلف المجالات، ومشيراً إلى خريجين سابقين للمدرسة قد اصبحوا قادة في قطاعات عديدة، ويسعون بكل جد واجتهاد إلى المساهمة في نهضة الوطن.

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