دبي الجنوب تُبرم اتفاقيّة مع جيمس للتعليم لافتتاح أول مدرسة بريطانية عالمية المستوى في المنطقة السكنية

المصدر: البيان

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عقدت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، اتفاقية شراكة مع مجموعة جيمس للتعليم، أضخم وأعرق مزوّد رائد لخدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال حتى الصفّ الثاني عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتشغيل وإدارة مدرسة جيمس فاوندرز دبي الجنوب، خاضعة لموافقة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. وتقع هذه المدرسة البريطانية المرموقة داخل المنطقة السكنية في دبي الجنوب، وتتمتع بموقع ملائم على طول شارع إكسبو مع اتصال سلس بالمجمعات القريبة ومدينة إكسبو دبي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور سعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وصني فاركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس للتعليم، ونبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات ودينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

وقال سعادة خليفة الزفين: "يسعدنا التعاون مع هذه المؤسسة التعليمية المتميزة. هدفنا في دبي الجنوب هو التوافق مع التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة لاستيعاب مليون ساكن في المنطقة عند الانتهاء من تشييد مطار آل مكتوم الدولي، حيث يستلزم ذلك تقديم خدمات ومرافق رفيعة المستوى للمقيمين في دبي الجنوب. ونؤكّد التزامنا الثابت بدعم خطط الحكومة للارتقاء بقطاع التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جهته قال صني فاركي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة جيمس للتعليم: "نفخر بشراكتنا مع دبي الجنوب في هذا المشروع الطموح. وتنسجم مهمتنا في جيمس للتعليم مع أهداف دبي الجنوب لتقديم خدمات ومرافق متميزة لسكانها. إن تقديم إحدى أبرز مدارسنا المرموقة "جيمس فاوندرز" في هذه المنطقة الاستراتيجية يتيح لنا الاستمرار في المساهمة في تطوير قطاع التعليم المزدهر في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع المسار التحويلي للدولة ورؤية قيادتها الرشيدة".

وتعتمد مدرسة جيمس فاوندرز دبي الجنوب المنهاج البريطاني للطلاب من المرحلة التأسيسيّة الأولى حتى الصف الثامن في المرحلة الأولى، وستكون المدرسة الرابعة التي تفتتحها جيمس للتعليم تحت اسم "فاوندرز"، إلى جانب كونها الأولى للمجموعة في منطقة دبي الجنوب. ويمتد الحرم المدرسي على مساحة 250 ألف قدم مربع، وسيضم مرافق استثنائية مصممة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً كمرحلة ثانية.

وفي السنوات المقبلة، ستقوم مدرسة جيمس فاوندرز – دبي الجنوب بتوسيع خدماتها لتشمل الطلاب حتى السنة الدراسيّة 13، مع التخطيط للبناء على مراحل بدءاً من السنوات الأولى والمدارس الابتدائية، وستستوعب هذه التوسعة ما يزيد عن 2500 طالب وطالبة. ومن المقرر افتتاح المدرسة استعداداً للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ في أغسطس 2024، على أن يتم فتح باب التسجيل بحلول الأول من يونيو المقبل.

وتشتمل مرافق المدرسة على فصول دراسية واسعة ومختبرات متطورة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، ومختبرات مجهّزة بالكامل لتكنولوجيا الأغذية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناطق مخصصة للفنون والموسيقى، وفصول دراسية متخصصة للغات والدراسات الإسلامية، ومنطقة ألعاب داخليّة لطلاب المرحلة التأسيسية. فيما تتضمن المرافق الرياضية حوض سباحة بطول 25 متراً، وملعباً لكرة القدم، وقاعات رياضية متعددة الاستخدامات تستوعب كرة السلة وكرة الشبكة وكرة الريشة والجمباز، إلى جانب مساحات خضراء خارجيّة واسعة لمختلف الأنشطة.

وسينعم الطلاب في بيئة تعليمية حيوية، مع التركيز بشكل خاص على اللوجستيات والعمليات وريادة الأعمال. فيما سيضمن هذا المنهاج المتخصّص إعداد الطلاب للمستقبل، وتزويدهم بالكفاءات اللازمة للنجاح في بيئة سريعة التطوّر. علاوة على ذلك، تسعى المدرسة إلى إنشاء مركز للابتكار والاستدامة، مع التزامها بالأبحاث الرائدة والممارسات المستدامة، مما يضمن الريادة للطلاب وقدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتم إطلاق دبي الجنوب كمشروع لحكومة دبي في عام 2006، ويمثل مدينة ناشئة تبلغ مساحتها 145 كيلومتراً مربعاً. وتتميّز بموقعها كمركز تجاري وسكني عالمي ومساهم رئيسي في النمو الاجتماعي والاقتصادي لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر مزايا المنطقة الحرة الملائمة للأعمال، وبيئة معيشية مجتمعيّة تضم مجموعة متنوّعة من المجتمعات السكنيّة ومتعددة الاستخدامات لتناسب أنماط الحياة المختلفة.

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