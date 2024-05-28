زكي نسيبة: المهمّة الأساسية لجامعة الإمارات غرس روح الابتكار لدى الطلبة

المصدر: العين - وام

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أكد معالي زكي نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن مجتمع الجامعة بأكمله يتحلى بالمسؤولية في ‏تعزيز الابتكار وتحقيق أهدافه في الريادة والتميز.

وقال معاليه، في كلمته خلال حفل التكريم الذي أقيم صباح أمس بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار في دورتها التاسعة 2023 - 2024، في مختلف الفئات، إن المهمّة الأساسية لجامعة الإمارات العربية المتحدة تكمن في تعزيز المعرفة والفكر الإبداعي ‏الأصيل، وغرس روح الابتكار من خلال البرامج الأكاديمية التي تطرحها، مشيراً إلى حرص الجامعة ‏على تشجيع طلاب الدراسات العليا لإجراء ‏الأبحاث العلمية المُتخصّصة لمواجهة التحديات وتقديم ‏التوصيات وإيجاد الحلول.

وأضاف معاليه أن الجائزة تعتبر فرصة للتأكيد ‏على انسجام عمل الجامعة والأولويات ‏الوطنية لدولة الإمارات في مجال، ‏الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، ‏والصحة، والموارد المائية، والفضاء، ‏والتكنولوجيا، والابتكار الاجتماعي، ‏والابتكار الإداري، مشيراً إلى أن الجامعة حرصت كذلك على أن تواكب الجائزة في دورتها التاسعة مجالات توائم أهداف «عام الاستدامة» بحيث تتوافق الأولويات البحثية وأنشطة الابتكار في جامعة الإمارات، مع المبادرات الاستراتيجية الوطنية التي تُعزّز الإبداع والابتكار والتميّز والريادة، والتي من شأنها أن تُساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المُستدامة والمتوازنة.

وفاز عن فئة أعضاء هيئة التدريس كل من الأستاذ الدكتور ميروسلاف هارجاك، والدكتور سانديب سبرومانيا في مجال الصحة والعلوم الطبية، والدكتور أمين المتوكل، والمهندسة أمنية سامي شعبان في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني.

كما حاز الأستاذ الدكتور باسم أبوالجدايل، والأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن ذكري، المهندس نوران موسى، والمهندسة ندى براندجيه، والمهندس عرفات حسين على جوائز في مجال تغيّر المناخ والاستدامة البيئية.

الأمن الغذائي

وفي مجال الأمن المائي والغذائي، فاز كل من الدكتورة دلال الشامسي، وخالد الحاج، وعمر البشير.

وفي فئة الموظفين، حصل المهندس توين شيتو، والمهندس لبيب علي، والمهندس ميرزا بلال بيج، والدكتور محمد نور الطراونة على الجوائز في مجال تغير المناخ والاستدامة البيئية.

وفي فئة الطلبة، فازت الطالبة عائشة علم، بإشراف الدكتور إليك نيومان، في مجال الأمن المائي والغذائي، فيما حصل الطالب جواد مصطفى، والطالب محسن رازا، بإشراف الدكتورة أميرة محمد، على جوائز في مجال تغيّر المناخ والاستدامة البيئية.

كما فاز الطالب عبد السبحان، والطالب سيد حارس افتخار، بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الحميد مراد، بجوائز في مجال الطاقة المتجددة.

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