برئاسة سلطان القاسمي «الشارقة للتعليم» يعتمد خطة لزيادة المدارس

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء أكاديمية الشارقة للتعليم للعام 2024، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحّب سموه في بداية الاجتماع بالحضور، مشيداً بالتطور والتقدم الذي أحرزته الأكاديمية في الفترة السابقة، والتي توّجت بتخريج دفعة جديدة من الطلبة يوم 26 من مايو الحالي، وجهود مجلس الأمناء وإدارة الأكاديمية، مما يسهم في دعم وتحقيق الأهداف المنشودة في العملية التعليمية التربوية.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية مهنة التعليم ووجّه بتقديم كل الدعم للمعلم من التدريب والتأهيل، وضرورة أن يكون لمهنة التعليم برامج لرفع الكفاءات المهنية، وأن على الأكاديمية وضع وتنفيذ خطة استراتيجية لاستقطاب المعلمين للتسجيل في البرامج التي تطرحها أكاديمية الشارقة للتعليم، مشدداً سموه على أهمية التعاون بين المكتبات في المؤسسات التعليمية والتربوية لتعزيز الدور الهام في المجتمع عامة وللمعلم بوجه خاص.

واعتمد المجلس وضع خطة استراتيجية لتوسعة مخطط المدارس ليكون في الشارقة عدد مناسب من المدارس لكفاية الطلب المتزايد من الأطفال في المرحلة المدرسية في الإمارة.

كما اعتمد المجلس افتتاح حضانات جديدة ضمن أعلى معايير الأمن والسلامة في الفترة المقبلة لتغطية الطلب المتزايد من أولياء الأمور، حيث تمت مناقشة الحضانات بالأرقام والإحصائيات عن أعداد الأطفال الذين على قائمة الانتظار في كل منطقة من مناطق إمارة الشارقة.

‏وأوضح سموه خلال الاجتماع أن العمل في إنجاز وإكمال الحضانات يسير بصورة متميزة، حيث تم بناء العديد من الحضانات الجديدة خلال الفترة الماضية، وتوسيع عدد من الحضانات التي تم بناؤها سابقاً، وكلذلك التوجيه بزيادة استيعاب الأطفال في البعض منها، وأن العمل يجري لإنشاء مزيد من الحضانات في مدينة الشارقة ومنطقة مهذب، وكلباء، وخورفكان، ودبا، إلى جانب المنطقة الوسطى.

وكشف سموه عن خطة لتطوير الحضانات في إمارة الشارقة، والتي تتضمن إنشاء 8 حضانات جديدة، مقسمة كالتالي: 3 في مدينة الشارقة، و2 في كلباء، و2 في خورفكان، وواحدة في دبا الحصن، وتوسعة الحضانات الموجودة في المنطقة الوسطى، بالإضافة إلى إحلال الحضانات القائمة داخل المدارس وعددهم 11. وأشار سموه إلى أهمية عملية التأهيل المهني التي تقوم بها أكاديمية الشارقة للتعليم لتدريب وتخريج المعلمين والمعلمات للعمل في الحضانات، حيث إنهم يتخرجون وهم متخصصون في التربية والتعليم والتعلم.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء مطبخ مركزي متكامل في كل منطقة من مناطق الإمارة لتقديم خدمات تجهيز وجبات الأطفال في الحضانات في كافة مناطق الشارقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز