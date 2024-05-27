جامعة دبي توقع مذكرة تفاهم في السلامة الكهربائية والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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وقعت جامعة دبي وشركة ماناف للطاقة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات السلامة الكهربائية والاستدامة المستقبلية.

اتفاقية

وقع الاتفاقية الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، وسونجيب بانيرجي، رئيس شركة ماناف للطاقة، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، البروفيسور حسين الأحمد، وعميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، البروفيسور واثق منصور، ومدير البحوث، الدكتور حسام الدين مختار وأعضاء هيئة التدريس من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وعبد القادر عبيد علي، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة ماناف.

تفاهم

تؤكد المذكرة على التفاهم المتبادل بين الطرفين، وتمهيد الطريق لمبادرات بحث مشتركة، وبرامج تبادل المعرفة، ومشاريع التعاون التي تهدف إلى معالجة التحديات العالقة في مجال هندسة الكهربائية مع رؤية مشتركة لدفع الابتكار وتشكيل مستقبل مستدام وتحمل الشراكة بين الجانبين وعوداً بتحقيق تقدم استثنائي في مجال الهندسة الكهربائية، مما يسهم في التميز التكنولوجي وحماية البيئة.

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