توعية طلبة «حماية» بمخاطر الجرائم الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، يوم توعية ترفيهياً لطلبة مدارس حماية بمختلف مراحلهم الدراسية، في إطار جهودها للتوعية لحماية الطلبة من مخاطر التنمر والجرائم الإلكترونية.

وقال الدكتور العقيد د. منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، إن المبادرة تدعم جهود التوعية لشرطة دبي في قالب ترفيهي يحفز الطلبة على الاهتمام والمعرفة، وتلقي رسائل توعية بشأن مخاطر التنمر أو تبادل معلومات وبيانات شخصية مع الغرباء من خلال الألعاب الإلكترونية، وتعريفهم بالإجراءات الآمنة لاستخدام الألعاب الإلكترونية، وكيفية الإبلاغ عبر قنوات الشرطة المعتمدة. وأكد أن مبادرات التوعية والمجتمعية هذه تأتي التزاماً من شرطة دبي بترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لشرطة دبي، وذلك من خلال تطوير ألعاب إلكترونية هادفة للتوعية والتثقيف، تعزز وعيهم على الظواهر الدخيلة على المجتمع الإماراتي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز