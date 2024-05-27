تخريج الفوج الثاني من أكاديمية الشارقة للتعليم

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نظمت أكاديمية الشارقة للتعليم، أمس، حفل التخريج الثاني للأكاديمية في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة.

وتم تخريج أكثر من 500 طالب وطالبة ممن استكملوا دراستهم في برامج دبلوم الدراسات العليا في التعليم بالعربية والإنجليزية، وماجستير المعلم القيادي بالإنجليزية، وبرامج الشهادات التخصصية في التربية للطفولة المبكرة لفئات القادة والمعلمين ومساعدي المعلمين.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، مساعي أكاديمية الشارقة للتعليم نحو تحقيق التميز الأكاديمي عبر طرح سلسلة من البرامج الأكاديمية بدرجتي الدبلوم والماجستير، إضافة إلى الشهادات التخصصية في التربية للطفولة المبكرة.

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