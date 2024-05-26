"الإمارات للتعليم" إعادة فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إعادة فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025 لكافة المراحل الدراسية وذلك من يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري وحتى الجمعة الموافق 7 يونيو 2024.

ودعت إلى الإسراع في إتمام إجراءات التسجيل خلال الفترة المعلنة، للاستفادة من الخدمات المدرسية التالية:

-توفر مقاعد دراسية في المدارس التي تقع ضمن نطاق سكن الطالب

-خدمــة النقــل المدرسي

-استلام الكتب الدراسية في الموعد المحدد

وقالت المؤسسة: "يرجى التأكد من تحديث البيانات الشخصية المرتبطة بالهوية الرقمية قبل تقديم طلب التسجيل إلكترونياً من خلال موقعنا الإلكتروني http://ese.gov.ae أو تطبيقنا الذكي UAE ESE".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز