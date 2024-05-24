«برنامج دبي للطلبة المتميزين» يقدم منحاً دراسية في أفضل المدارس الخاصة في دبي

المصدر: البيان

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يقدم "برنامج دبي للطلبة المتميزين" منحاً دراسية تغطي 50% من الرسوم المدرسية في أفضل المدارس الخاصة في دبي.

نبذة عن البرنامج

في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، يأتي هذا البرنامج ثمرة تعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص تعليمية عالية الجودة للطلبة الإماراتيين المتميزين، حيث أبرمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة صندوق المعرفة حزمة من الاتفاقيات مع مجموعة من أفضل المدارس الخاصة بدبي التي تقدم عدداً من المناهج التعليمية المعترف بها دولياً.

ويسعى البرنامج إلى تقديم الدعم للطلبة الإماراتيين في مختلف المراحل الدراسية، ممن أظهروا تفوقاً دراسياً وإمكانات قيادية والتزاماً قوياً بمواصلة مسيرتهم التعليمية، وذلك من خلال توفير منحة دراسية تغطي 50% من رسومهم الدراسية في مدارس حاصلة على تقييم جيد فما فوق.

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