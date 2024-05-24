حاكم الشارقة يطلع على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم

المصدر: الشارقة - البيان

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اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، على الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في دارة الدكتور سلطان القاسمي، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، واستمع سموه إلى أبرز الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة في مجال تطوير المناهج التعليمية والارتقاء بمستوى الكوادر التدريسية والإدارية وطلبة المدارس من خلال الاستعانة بالبرامج التدريبية العالمية التي تركز على الجودة التعليمية والقيم التربوية والسلوكيات الحميدة.

كما استمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح مفصل عن تعاون الوزارة مع أولياء أمور الطلبة ومتابعتهم في المنزل، لإكمال دور المدرسة وتحقيق أفضل النتائج الدراسية والتربوية، مطلعاً سموه على أحدث التقنيات والوسائل التعليمية المختلفة في نقل المعلومة.

إلى ذلك، اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشروع «مزرعة الأحياء المائية» في مدينة خورفكان.

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