تطبيق المواد الاختيارية على طلبة الـ 11 و12 العام الدراسي المقبل

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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اعتمدت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي دليل المواد الاختيارية في مدارس الحلقة الثالثة للعام الدراسي 2024-2025، وستبدأ المؤسسة بتطبيق النظام على طلبة الحادي عشر والثاني عشر العام المقبل، ضمن مساري التعليم العام والمتقدم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وكانت المؤسسة طبقته على طلبة الحادي عشر العام الجاري.

ويمنح النظام الطلبة الفرصة للمشاركة في تصميم مسيرتهم التعليمية من خلال إتاحة الفرصة لاختيار المواد التي يرغبون بدراستها بما يتناسب مع قدراتهم ومستواهم في التحصيل الأكاديمي، ولا يشمل النظام طلبة مسار النخبة، والمسار التطبيقي، والاكاديميات التخصصية، ويتعين على الطالب الالتزام بالخطة التي تم اختيارها في الصف الحادي عشر، ولا يسمح له بتغيرها لاحقا.

وحددت المؤسسة في الموجهات الخاصة بالدليل الذي تم تعميمه على الطلبة وأولياء الأمور، بأن مجموعة المواد الإلزامية ست مواد دراسية يتعين على كافة الطلبة دراستها بغض النظر عن مساراتهم التعليمية، ثم يتاح للطالب الاختيار من ضمن مجموعة المواد الاختيارية الأولى (مجموعة المواد العلمية) ويتطلب من الطالب دراسة مادتين من أصل ثلاث وتليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية التي تضم "مواد الأنشطة" ويطلب منه اختيار مادة واحدة من الخيارات المتاحة.

وربطت المؤسسة في الدليل الخطط والسيناريوهات في نظام المواد الاختيارية مع معايير القبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مشيرة إلى أهمية توفير الإرشاد والتوجيه الأكاديمي من قبل المدارس.

وقدّم الدليل 44 سيناريو تعليميا متاحا لطلبة الحادي عشر والثاني عشر ضمن نظام المواد الاختيارية، وتمّ ربطهم بـ27 تخصصاً جامعياً.

ويتعيّن على الطالب الالتزام بالخطة التي تمّ اختيارها في الصف الحادي عشر ولا يسمح له بتغييرها لاحقاً، وتتضمن بعض السيناريوهات تقسيم المادة الدراسية الواحدة لمساقين يدرسهما الطالب في مرحلتين دراسيتين عوضاً عن مرحلة دراسية واحدة.

وتفصيلا، يتضمن النظام ست مواد أكاديمية إلزامية هي اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية/التربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والتربية البدنية والصحية؛ على أن يتم تقسيم باقي المواد إلى مجموعتي مواد اختيارية تشمل الأولى ثلاث مواد علمية هي الفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء، فيما تضم مجموعة المواد الاختيارية الثانية ثلاث مواد متنوعة هي الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، والعلوم الصحية، والفنون.

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