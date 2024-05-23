عمار النعيمي يشيد بإنجازات جامعة عجمان وحصدها اعتمادات أكاديمية دولية

المصدر: عجمان - وام

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ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة عجمان، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة، بأعضاء المجلس، وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها جامعة عجمان إثر تقدمها ضمن تصنيفات الجامعات وتصدر بعضها على المستويين الوطني والعالمي، وحصدها اعتمادات أكاديمية دولية رفيعة.

وقال سموه إن تحول جامعة عجمان إلى مؤسسة علمية خاصة غير ربحية يمثل خطوة استراتيجية تسهم بشكل ملموس في تعزيز مكانتها وتوسيع تأثيرها المجتمعي، وإن هذه المبادرة الرائدة تضعنا في مصاف الجامعات غير الربحية العالمية، التي لعبت دوراً هاماً في تشكيل ملامح التعليم العالي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف سموه أنه بفضل هذا التحول، سنفتح آفاقاً جديدة تقلّل من اعتمادنا على إيرادات الرسوم الدراسية وتحفزنا على توليد مصادر دخل بديلة من خلال الحصول على مساهمات مالية من مؤسسات وأفراد يؤمنون بأهمية التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة والتقدم المجتمعي.

تميز

تم خلال الاجتماع مناقشة أبرز إنجازات الجامعة التي تعزز مكانتها على خارطة التعليم العالي الإقليمية والعالمية وتطرق الدكتور كريم الصغير إلى حصول جامعة عجمان على الاعتماد من هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة (WSCUC)، ما يؤكد التزام الجامعة بمعايير جودة التعليم العالي العالمية.

وتصدرت الجامعة المرتبة الأولى على مستوى الدولة في تخصص البكالوريوس في الصيدلة والعلوم الصيدلانية حسب تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2023.

فيما حققت الجامعة مراكز متقدمة في تخصصات الهندسة الحاسوبية والعلوم الهندسية، محتلة المرتبة الثانية.. وستطرح الجامعة برامج أكاديمية جديدة تواكب متطلبات سوق العمل.

وتم اعتماد عدد من السياسات التي ستسهم في تحقيق تطلعات الجامعة واستمرار تقدمها، بالإضافة إلى اعتماد قوائم الخريجين للفصل الدراسي الخريفي، إلى جانب اعتماد لوائح جديدة لمجلس الأمناء بما يتماشى مع المرسوم الأميري رقم 14 للعام 2023 الذي قضى بتحويل الجامعة إلى مؤسسة علمية أكاديمية غير ربحية.

من جانبه أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أهمية مضاعفة الجهود لجمع المساهمات واستقطاب الموارد وتوطيد العلاقات مع الجهات المانحة.

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