محمد الشرقي يؤكد أهمية العلم والمعرفة في نهضة الوطن

المصدر: الفجيرة - وام

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج 119 طالباً وطالبة من أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية - دفعة عام الاستدامة.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية العلم والمعرفة في بناء نهضة الوطن، ودعم ركائز تنميته عبر الاطلاع والبحث واكتساب المعارف والتجارب في جميع المجالات.

بيئة داعمة

وأشار سموه إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير بيئة تعليمية داعمة، بما يوافق استراتيجية التنمية الوطنية التي تهدف إلى بناء مجتمعٍ قائم على الابتكار والمعرفة.

وهنّأ سموه الخريجين من الطلبة والطالبات، وأولياء أمورهم، داعياً إياهم إلى مواصلة مسيرة العلم والمعرفة والإسهام الفاعل في مسيرة النهضة الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على كافة الصعد.

فقرات متنوعة

وتخلل الحفل الذي أقيم في مركز الفجيرة الإبداعي العديد من الفقرات المتنوعة، شملت عروضاً تمثيلية قدمها الطلبة، إضافة إلى عرض يوثق مسيرة الأكاديمية وإنجازاتها.

وألقت روية سيف سلطان السماحي، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، كلمة أشادت فيها بدعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي للتعليم في إمارة الفجيرة، وحرصه الدائم على توفير أفضل الفرص التعليمية لأبناء الإمارة.

حضور

حضر الحفل سيف سلطان السماحي، مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة العلمية الإسلامية، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريسية وأولياء أمور الطلبة.

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