مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحتفي بالفائزين بمسابقة الرسم البيئي في دورتها الـ19

المصدر: دبي ـ البيان

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احتفت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالفائزين في الدورة الـ19 من مسابقة الرسم البيئي، في حفل كبير أقامته أمس في المركز الإسماعيلي بدبي، والذي شهد عرض أعمال فنية مذهلة للطلبة الفائزين والتي تضمنت رسائل بيئية قوية.

وحققت النسخة التاسعة عشرة من المسابقة نجاحاً كبيراً، حيث سجلت مشاركة أكثر من 445441 طالباً وطالبة من 520 مدرسة من مختلف أنحاء الدولة، بما في ذلك مدارس الطلبة من أصحاب الهمم.

وتساعد مسابقة الرسم البيئي السنوية الفريدة من نوعها على المستوى الوطني مجتمع الطلاب على فهم كيفية تأثير قراراتهم وأفعالهم على البيئة وذلك لدعم بناء المعرفة وتعزيز المهارات اللازمة لمعالجة التحديات البيئية المعقدة، فضلاً عن التصور والتخطيط للحلول العملية التي يمكن اتخاذها لضمان صحة الكوكب والحفاظ على موارده.

وانقسمت المسابقة إلى 3 محاور، حيث تنافس الطلبة في الفئة العمرية من 6 إلى 8 سنوات ضمن موضوع «النسمات النقية»، والطلبة في الفئة العمرية من 9 إلى 11 سنة حول موضوع «النقل المستدام»، أما الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 14 سنة فقد تنافسوا ضمن موضوع «تقليل النفايات منافع لا حصر لها».

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