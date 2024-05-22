أحمد بن سعيد: دبي تتطلع لتكون ضمن أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم

المصدر: دبي - البيان

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برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، احتفلت جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبـي، التي تتخذ من واحة دبـي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، مقراً لها، بتخريج أكثر من 250 طالب وطالبة من 16 برنامجاً أكاديمياً لمرحلتي البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي الأكاديمي 2023-2024.

ضمن الـ10 الأفضل في جودة التعليم

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "تلعب الجامعات دوراً حيوياً في تحقيق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" وفي مقدمتها بناء المنظومة التعليمية الأقدر على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأس مالها البشري، والارتقاء بالتعليم، وإكساب الطلبة مهارات وقدرات متنوعة للمستقبل. ودبي تتطلع لتكون ضمن أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم في العقد القادم بحلول عام 2033 وفق مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مطلع العام الجاري، والتي تركّز كذلك على الارتقاء بالنشاط الأكاديمي والثقافي وتكثيف مسارات اكتشاف المواهب الشبابية في مختلف التخصصات المستقبلية الواعدة."

وأشاد سموه بأداء الخريجين مهنئاً الطلبة وأولياء أمورهم بما أنجزوه، مؤكداً أن المؤسسات المعرفية والأكاديمية، لا سيما المتخصصة منها في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، تشكل محطة الإعداد الأهم للقيادات المستقبلية القادرة على صناعة الفرص الجديدة في الاقتصاد المعرفي والرقمي المتنوع الذي يستفيد من التقنيات الصاعدة وعالم البيانات والاستخدامات اللامحدودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بدوره، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبـي حرص الجامعة على الاضطلاع بدورها كصرح أكاديمي يمكّن الطلبة في دبي بتعليم متقدم عالمي المستوى يسهم في تعزيز موقع الإمارة كوجهة مفضّلة للطلبة الجامعيين وطلبة الدراسات العليا والباحثين الأكاديميين من المنطقة والعالم.

وقال معاليه: "الجامعة تقوم بدور مركزي في المجتمع المعرفي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمنطقة اقتصادية وإبداعية حيوية، تصقل مواهب المستقبل وتمكّن الكفاءات الشابة من قيادة فرص اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار والإبداع والتميّز. وهي بذلك تعزز موقع دبي والدولة على مؤشرات التنافسية إقليمياً وعالمياً، وتؤهل الخبرات وتبني القدرات المعرفية التي تسهم في إرساء دعائم منظومة تعليمية دائمة التطور وتدعم تحقيق المستهدفات والرؤى الاستراتيجية المستقبلية الطموحة للطلبة والمجتمع على حد سواء ."

دبي تبني الإنسان

من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "التكامل بين تطوير المعرفة والابتكار أساس لاستدامة النمو الاقتصادي والمجتمعي ومعيار لمستوى التقدم الشامل في تصميم المستقبل وصناعته. وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي قد أصبحت اليوم منطلقاً للمواهب والكفاءات والخبرات الشابة التي تقود مسارات التنمية. كما نجحت الجامعة بتعزيز مكانتها لتصبح إحدى مختبرات اقتصاد الغد في دبي والمنطقة الذي يستفيد من أحدث ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا. لذلك فإن شراكتنا مع جامعة روتشستر في برامجها البحثية المتقدمة والواعدة هي خيار استراتيجي لكل الاقتصادات الحريصة على تعزيز تنافسيتها واستدامة فرص النمو السليم في مؤشراتها نموذجاً عالمياً لهذه المعادلة التي تركّز على بناء الإنسان من خلال البحث العلمي والتحصيل المعرفي، ومن ثم تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وجذب الاستثمارات."

تعليم أكاديمي عالمي في دبي

من ناحيته، قال الدكتور جيمس مايرز، مساعد وكيل التعليم الدولي والبرامج العالمية بجامعة روتشستر للتكنولوجيا، إن بصمات خريجي الجامعة تنعكس إيجاباً على مجتمعاتهم والتخصصات التي يختارون أن تكون مساراتهم المهنية فيها، لا سيما في دبي، التي أشاد بالمشهد التعليمي والأكاديمي فيها، حيث تميزت الجامعة في دبي عن نظيراتها في باقي الدول بإطلاق البرامج التي تم ربطها بالذكاء الاصطناعي والحلول المتقدمة، لافتاً إلى أن تواجد الجامعة في دبي قد سهل عليها تحقيق هذه الانجازات التي تتماشى مع تطلعات دبي المستقبلية.

وأضاف مايرز: "نفخر بما حققته جامعة روتشستر منذ إطلاقها في دبي في العام 2008، حيث أصبحت اليوم جزءاً رئيسياً من منظومة جامعة روتشستر في نيويورك التي تلتزم من خلال برامجها بمواكبة أحدث ما توصلت إليه البحوث العلمية انطلاقاً من رسالتها الأكاديمية الحريصة على تمكين الطلاب من امتلاك مختلف المهارات والقدرات والإمكانات التي تتيح لهم الاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق النجاحات على المستويين المعرفي والمهني. شكراً لكل الخريجين لهذا العام الأكاديمي على تميّزهم في برامج البكالوريوس والماجستير. ونتمنى لهم مزيداً من التميّز في مساراتهم المستقبلية."

دور فاعل في التنمية والتقدم

من جهته، أعرب الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا فـي دبـي، عن الاعتزاز بما حققه طلبة الجامعة وهيئاتها التدريسية والبحثية في تعزيز مسيرة دبي نحو مزيد من التميّز العلمي والمعرفي من خلال إيجاد منظومة إقتصادية تعليمية ترفد أسواق العمل بالكوادر المبدعة الجاهزة للمساهمة في صناعة مستقبل واعد قائم على الفضول المعرفي والبحث العلمي والتعلم والابتكار المستمرين، معتبراً أن موقع الجامعة المتميز في واحة دبي للسيليكون؛ مركز المعرفة والابتكار في خطة دبي الحضرية 2040، منحها مزيداً من الفرص لبناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص كمختبر لتقنيات وابتكارات مستقبلية واعدة يعمل الطلاب على تجريبها وتطويرها.

وقال العساف: "الجامعة خرّجت أكثر من 1,900 من الكفاءات الأكاديمية منذ عام 2010 فـي تخصصات حيوية لاقتصاد المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والبيانات في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ومع تخريج دفعة جديدة من العقول المتحفزة لقيادة فرص الاقتصاد الرقمي، نتطلع إلى أن تكون جامعتنا شريكاً مؤثراً في مسار جعل دبي ضمن أفضل 3 مدن عالمية للعيش والعمل بحلول عام 2033."

16 برنامجاً تخصصياً

وتنوعت تخصصات خريجي هذه الدفعة من جامعة روتشستر للتكنولوجيا-دبي لتغطي 16 برنامجاً أكاديمياً؛ تسعة منها لطلبة البكالوريوس وهي الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السبراني، والتسويق، والأعمال الإدارية الدولية، والتمويل، وعلم النفس. وسبعة تخصصات لطلبة الماجستير هي تحليل البيانات، والمدن الذكية، واستشراف المستقبل والتخطيط، والهندسة الميكانيكية، والإدارة الهندسية، والهندسة الكهربائية، والأمن السبراني. كما ستقوم الجامعة خلال العام القادم بإطلاق برنامجي ماجستير جديدان يشملان ماجستير تصميم الإعلام الحديث وماجستير القيادة والابداع في المؤسسات

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