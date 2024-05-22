"بريطانية دبي" تطلق برنامج العلوم في علوم الحاسوب الأمن السيبراني

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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كشف الدكتور عبد الله الشامسي مدير الجامعة البريطانية في دبي عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب - الأمن السيبراني، والذي يزود الطلاب بالمعرفة والمهارات المتعمقة لتأمين عالمنا الرقمي الديناميكي ضد التهديدات المتزايدة التي تشكلها الهجمات السيبرانية الناشئة.

وأوضح أن هذا البرنامج، سيمكن الطلبة من تطوير قدراتهم على الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني وكذلك تطبيق أفضل ممارسات هندسة البرمجيات لتأمين الأنظمة الرقمية.

وبدوره قال البروفيسور بسام أبو حجلة، عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات: "لقد تم تصميم البرنامج بحيث يتمكن طلابنا من تطبيق المعرفة الأساسية بأساسيات الحاسوب لإيجاد الحلول للتحديات العملية التي قد تواجه الحاسوب والأمن السيبراني ويكونوا على دراية بالقضايا الاجتماعية والمهنية والأخلاقية والقانونية المتعلقة باستخدام أنظمة الحوسبة.

وأضاف أن البرنامج سيزود الطلبة بالخبرة العملية والقيادة والمسؤولية الاجتماعية ، وتطبيق تقنيات جديدة عند ظهورها، وتحليل المشكلة، وإنشاء حل خوارزمي آمن مناسب، وتطوير مهارات الاتصال والمبادرة والكفاءة المهنية والخبرة. القدرة على العمل بشكل مستقل وكذلك مع الآخرين.

وأشار إلى أن دراسة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر تخصص الأمن السيبراني في الجامعة البريطانية ستفتح في دبي مجموعة واسعة من الوظائف حيث يتطلب السوق مستشاري أمن المعلومات والمهندسين والمديرين ومدققي أمن تكنولوجيا المعلومات وخبراء الطب الشرعي السيبراني والمستجيبين للحوادث ومحللي التهديدات من بين العديد من الوظائف الأخرى.

باعتبارها جامعة قائمة على الأبحاث، تلتزم الجامعة البريطانية في دبي بتقديم أحدث مجالات الدراسة والتخصصات. ودعماً للاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدم الجامعة البريطانية في دبي برامج على مستويات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مجالات التربية والأعمال والهندسة وإدارة المشاريع والمالية والقانون وعلوم الكمبيوتر والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

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