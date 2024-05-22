مناقشة تحديات سوق العمل في ملتقى لجامعة الإمارات

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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ناقش ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لعام 2024 الذي عقدته جامعة الإمارات صباح أمس، في دبي، تحديات وفرص سوق العمل المستقبلي.

وذلك بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة. وركز هذا العام على مناقشة تحديات وفرص سوق العمل المستقبلي، وتأثير التكنولوجيا، وأهمية تطوير المهارات المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي والابتكار، باعتبارهما العمودين الأساسيين لنهضة الدول.

ريادة وتميز

وأشار معالي زكي أنور نسيبة في كلمته الافتتاحية، إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في الدولة، مؤكداً على أن جامعة الإمارات تواصل جهودها نحو تحقيق الريادة والتميز في جميع المجالات بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، إيماناً بقوة الشراكات الفاعلة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للمجتمع، في ظل التحديات الراهنة، لافتاً إلى أهمية بذل الجهود التكاملية لإيجاد حلول مبتكرة لهذه التحديات.

منصة

وأوضح معاليه: «أن الملتقى السنوي يعتبر منصة للتواصل وتبادل الرؤى، وتأكيداً على التزام الجامعة المستمر بالمساهمة في صناعة مستقبل تعليمي وبحثي مستدام لدولة الإمارات، وتقديم إسهامات مجتمعية فاعلة، والعمل على تطوير القدرات التنافسية من خلال التشجيع على التعاون البحثي وتعزيز الابتكار، وتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال وتنمية مهارات الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلي».

تنافسية

وشهد الملتقى جلسة حوارية بعنوان: «سوق العمل المستقبلي»، تناولت عدداً من المحاور المهمة حول مستقبل سوق العمل وتأثير التسارع التكنولوجي على نمو الوظائف، والتنافسية في الاستقطاب، والمهارات المطلوبة لسوق العمل، وشارك فيها الأستاذ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

وطارق الهاشمي، وكيل وزارة مساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، وأدارتها الإعلامية شهد العبدولي.

تكريم

وفي ختام اللقاء كرم الرئيس الأعلى للجامعة الشركاء الاستراتيجيين تقديراً لجهودهم المستمرة في دعم الرؤية الاستراتيجية للجامعة نحو تحقيق الريادة والابتكار في التعليم العالي، والبحث العلمي وخدمة المجتمع على الصعيدين المحلي والدولي، ومن ضمنهم مؤسسة دبي للإعلام لتعاونها المستمر في هذا المجال.

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