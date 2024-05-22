153 مدرسة خاصة في أبوظبي تخضع لتقييم «علامة الهوية الوطنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن مواصلة جهودها لتسليط الضوء على جهود المدارس الخاصة في ترسيخ فهم الطلبة الإماراتيين للعادات والتقاليد والقيم الإماراتية.

وذلك في إطار جولات التفتيش لعلامة الهوية الوطنية، وتم تقييم 153 مدرسة على مراحل، حيث حصلت 8 مدارس على تقييم متميز، بينما نالت 33 مدرسة تقييم جيد، وحازت 79 مدرسة على تقييم مقبول.

وعلى الرغم من النتائج الواعدة، أشارت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي إلى ضرورة بذل المدارس للمزيد من الجهود والتحسينات، ذلك أن 33 مدرسة حصلت على تقييم ضعيف، على أن يتم تقييم المزيد من المدارس الخاصة في المرحلة المقبلة.

وقالت الدكتورة سارة السويدي، مدير مكتب الرقابة وضمان الجودة في دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «ندعو جميع المدارس الخاصة في أبوظبي إلى مواصلة تطوير برامج الهوية الوطنية ضمن المناهج الدراسية. وذلك من خلال تعزيز مشاركة مختلف أطياف المجتمع المدرسي بمن فيهم أولياء الأمور، لتوفير بيئة تعليمية داعمة وغنية تتجاوز حدود الصف الدراسي».

وأضافت: «نسعى إلى تمكين ذوي الطلبة من اتخاذ قرارات مدروسة عند اختيار مدرسة أبنائهم، بحيث تجمع بين التميز الأكاديمي وتحرص في الوقت ذاته على ترسيخ القيم والموروث الثقافي الإماراتي».

وتغطي علامة الهوية الوطنية 3 محاور رئيسية هي: «محور الموروث الثقافي»، ويضم عناصر التاريخ والتراث واللغة العربية؛ و«محور القيم»، ويشمل الاحترام والتعاطف والتفاهم العالمي؛ و«محور المواطنة»، والذي يركز على الانتماء والتطوع والحفاظ على البيئة.

ويتم تقييم الالتزام بعلامة الهوية الوطنية بشكل منفصل عن برنامج «ارتقاء» الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ويغطي معايير أداء المدارس الخاصة في الإمارة مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء.

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