أحمد بن سعيد يتسلم جائزة «شخصية العام» من مؤسسة «حمدان بن راشد للعلوم»

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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تسلّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، جائزة «شخصية عام 2024» من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية.

وذلك تقديراً لدور سموه في دعم التعليم وتحسين حياة الآلاف من المحتاجين في العديد من مناطق العالم، من خلال قيادة سموه لمؤسسة طيران الامارات الخيرية، ما عزّز من الحضور الإماراتي على خارطة العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، وكذلك رعاية سموه للعديد من مؤسسات المجتمع المعنية بمساندة الجهود الحكومية في رعاية الاطفال والطلبة وأصحاب الهمم.

إلى ذلك، كرّم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية الفائزين بجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية للدورة 26، والبالغ عددهم 62 فائزاً من إجمالي 459 مشاركاً، وذلك في مسرح مكتبة محمد بن راشد في دبي.

دعم

وأكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أن المؤسسة برؤى ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ريادتها في دعم المبادرات التربوية المتميزة، والاحتفاء بأصحاب الإنجازات، وإضافة برامج مبتكرة تعزز جودة التعليم وتسهم في تطوره.

وأضاف أن نتائج هذا العام كانت مشجعة وملهمة لتقديم المزيد من البرامج للميدان التعليمي والمجتمع. وأعرب عن تفاؤله بأن تسهم المشاريع الفائزة بشكل كبير في دفع جهود تطور التعليم والارتقاء به إلى آفاق أرحب، وثمن دور جميع الشركاء والجهات والأفراد الذين أسهموا في نجاح هذه الدورة.

وأضاف: «إن الجوائز التربوية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تضطلع بدور حيوي ومحوري في تعزيز منظومة التميز والابتكار في المجال التعليمي على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، وتعتبر علامة على الاعتراف بالجودة والتميز في التعليم، ما يسهم في تعزيز ثقافة الاحتفاء بالممارسات الرائدة».

مسيرة

من جهته، قال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن المؤسسة حظيت باهتمام فائق من حكومة دبي، التي حرصت على دعمها ومساندة جهودها، لتكمل مسيرتها نحو تحقيق غاياتها النبيلة، مما يمثل تأكيداً على أهمية ما يحمله هذا الإرث الحضاري من رسالة إماراتية عربية سامية إلى العالم، كخدمة للعلم والمعرفة الإنسانية.

معبرة عن أصالة ونقاء المبادرات التي أطلقها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في عامي 98 و99، بإنشاء جائزة للأداء التعليمي المتميز، وجائزة للعلوم الطبية، وما حققتاه من إنجازات على مدى 25 عاماً، شيّدتا خلالها صرحاً من البرامج والمشروعات المبتكرة في التميز الطبي والتعليمي ورعاية الموهوبين، لتنطلق بهذه التركة الغنية في إطار مؤسسي جديد ومنظومة استراتيجية ملهمة، ملبية لطموحات المستقبل.

وأوضح أن الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية، وضرورة استمرار دعم الجهود المحلية والدولية في تمكين التعليم، تحثنا في المؤسسة على مواصلة العمل مع شركائنا من المنظمات والمؤسسات، نحو تعزيز قدرة التعليم على التطور، ومن واقع إيماننا المطلق بحيوية الفكر الابتكاري في تحقيق استدامة التميز، عملنا ضمن خطتنا في المرحلة السابقة على إطلاق المسابقة الطلابية «تحدي علوم المستقبل».

والتي حققت نجاحاً لافتاً على المستويين المحلي والخليجي، وأتاحت فرصاً لاستثمار شغف الابتكار والمعرفة لدى الطلبة، واكتشاف الموهوبين والمبدعين منهم، وفتحت آفاقاً جديدة للتعلم في ظل معطيات الذكاء الاصطناعي، وحرصاً على نشر الفائدة وتوسيع قاعدةِ المستفيدين، وبناءً على توجيهات سمو الرئيس الأعلى للمؤسسة تقرر تعميم هذه المسابقة على مستوى الوطن العربي بدءاً من الدورة القادمة.

إلى ذلك أكد الأستاذ الدكتور محمّد ولد أعمر المدير العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو، على أهمية البحث التربوي المتميز في تطوير ودفع التعليم والعملية التربوية. وقال: لا يخفى على أحد ما للبحث التربوي المتميّز من أهمية في تطوير التعليم وتحسين نواتجه وتعزيز ميزته التنافسية، ويبدو ذلك جليّاً من خلال تحسين التدريس وتجويد الممارسات التعليمية.

وتم خلال الحفل تكريم فريق مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار المشارك في بطولة الروبوت المفتوحة 2024 FLL التي أقيمت مؤخراً في النرويج. وبلغ إجمالي الفائزين في دورات الجوائز التربوية على مدار 26 عاماً 3722، وذلك من إجمالي عدد المشاركين 13597 مشاركاً.

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