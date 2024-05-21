45 مشروعاً تثري معرض الابتكار في جامعة خليفة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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استعرض طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، 45 مشروعاً خلال معرض الابتكار 2024 الذي تنظمه الجامعة سنوياً، في مجالات الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، والهندسة الطبية الحيوية، والعلوم الهندسية الإدارية والميكانيكية والنووية والمدنية والبيئية، وشملت المشاريع مجموعة واسعة من الأفكار التي صممها الطلبة، وتم عرضها أمس في الحرم الجامعي.

وقال الدكتور السير جون أورايلي رئيس جامعة خليفة: «يشهد العدد الكبير ومستوى الإبداع والابتكار اللذان تمثّلا في 45 مشروعاً تم عرضها خلال معرض الابتكار لعام 2024، على دور جامعة خليفة كمركز رائد في مجال الاكتشاف العلمي والتعلم، وتُبرز هذه المشاريع، المهارات البحثية للطلبة في التخصصات الهندسية، والتي قام بها الطلبة تحت إشراف أعضاء الهيئة الأكاديمية، حيث تسهم في إيجاد طرق بديلة لمواجهة التحديات المجتمعية الملحة، من خلال تصميم أجهزة وأساليب مبتكرة، أو تحسين ما تم تطويره سابقاً، وبناء نماذج أولية لمشاريع توفر حلولاً مبتكرة وحقيقية لمختلف المشاكل في عدة مجالات».

تطوير

وشملت مشاريع الهندسة الطبية الحيوية، ابتكاراً يوفر طريقة لتطوير التدريب المعرفي عن طريق الألعاب مع جهاز قابل للارتداء، لمراقبة الرعاش عند مرضى الشلل الرعاشي أو باركنسون، ونظام ذكي لمراقبة المنازل، وتحليلات متكاملة متعددة التخصصات لاضطرابات المناعة الذاتية لدى مواطني الدولة، بالإضافة إلى مستشعرات ضوئية، يمكن ارتداؤها لمراقبة إعادة تأهيل الأطراف العلوية، ونظام العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل بمساعدة الأنظمة الذكية.

رؤية

كما قدمت مشاريع الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر، نظام رؤية يستهدف السيارات ذاتية القيادة للكشف عن الأجسام بشكل فوري، وتحسين كلٍّ من كفاءة الدراجات الكهربائية الحالية، ومدة سيرها بعد شحنها بالكامل، وبناء نظام للتحقيق الجنائي، وغرفة ذكية آمنة على البيئة لزراعة النباتات.

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