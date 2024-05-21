طالب إماراتي يحصد «ذهبية» معرض الاختراعات بالكويت

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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حاز الطالب الإماراتي مايد مروان المري، المنتسب لنادي الإمارات العلمي، الميدالية الذهبية في المعرض الدولي الـ14 للاختراعات في الشرق الأوسط بالكويت، على ابتكاره نظام لإدارة حاويات النفايات باستخدام إنترنت الأشياء.

ويهدف نظام إدارة النفايات الذكي الذي ابتكره مايد إلى إحداث ثورة في جمع النفايات وإدارتها في المناطق الحضرية، ويستخدم هذا الابتكار الرقمي قوة تقنية إنترنت الأشياء وواجهات سهلة الاستخدام لإنشاء نهج أكثر كفاءة ونظافة وصديقة للبيئة في التعامل مع النفايات.

وقد حظي ابتكار مايد بإعجاب لجنة التحكيم في المعرض الدولي للاختراعات، حيث أثنت على فكرته الابتكارية وقدرتها على تحسين عمليات جمع النفايات وتحقيق توفير في الطاقة والتكاليف، كما تم تقدير الجهود البحثية والتطويرية التي قام بها مايد لتطوير هذا النظام الذكي.

ويعكس فوز مايد المري بالميدالية الذهبية تفوقه ومهاراته في مجال الابتكار والتكنولوجيا، ويعتبر هذا الإنجاز إضافة قيّمة لنادي الإمارات العلمي، الذي يعزز الابتكار ويدعم المواهب الشابة في الإمارات.

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