انطلاق برنامج القيادات الإعلامية الشابة بعجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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استضافت جامعة عجمان النسخة الـ 6 من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، صباح أمس، في مركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات بمقر الجامعة، وذلك في إطار التزامها برعاية المواهب الشابة، وتعزيز مكانتها مؤسسة تعليمية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة 50 شاباً وشابة من مختلف الدول العربية.

وأكد الدكتور كريم الصغير مدير جامعة عجمان، على الدور المحوري للإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي والثقافي، وضرورة تأهيل كوادر إعلامية مؤهلة للتعامل مع التحديات المعاصرة، مشدداً على حرص جامعة عجمان بتزويد الشباب العربي بالمهارات اللازمة، والفرص التي تمكنهم من الريادة في المجال الإعلامي العالمي، مع التأكيد على أهمية الابتكار والأخلاق في ممارساتهم المهنية.

كما أشار الدكتور حسام سلامة عميد كلية الإعلام بالجامعة، إلى الأهمية البالغة للاستثمار في التقنيات الجديدة.

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