طلبة المدارس الحكومية يخضعون لاختباري «مبكر وطلع»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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يخضع طلبة المدارس الحكومية حالياً لاختبار التقييم المعياري للغة العربية «مبكر وطلع»، الذي استحدثته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، لقياس مهارات الطلبة في القراءة والكتابة ويمتد لثلاث سنوات، ويستهدف الصفوف من الأول حتى الحادي عشر، ويعقد من 6 مايو حتى 24 من مايو الجاري.

ويؤدي الطلبة الاختبار وفق معايير وضوابط محددة، أبرزها أن الاختبار إلزامي للطلبة المستهدفين، على أن يكون اختبار القراءة إلكترونياً والكتابة ورقياً، ويجب أن يكون اختبار القراءة قبل الكتابة، ويفضل الكتابة بالقلم الحبر السائل، وإحضار الحواسيب والشواحن، وتخصيص الحصتين الثانية والثالثة لطلبة الحادي عشر، والرابعة والخامسة لطلبة التاسع، والسابعة والثامنة للعاشر، وعلى الطلبة العودة إلى صفوفهم فور الانتهاء من الاختبار.

ويستهدف اختبار «مبكّر» صفوف الأول والثاني في المدارس الحكومية في الدولة، وهو أداة تقييم معياري للمهارات القرائية الأساسية تعتمد على مؤشرات اكتساب اللغة بناء على الأبحاث، يتم قياسها في المراحل المبكرة للأطفال. ويطبّق الاختبار مرتين في السنة على جميع طلبة المرحلة المستهدفة لقياس التقدّم في المهارات القرائية في جميع المدارس الحكومية.

ويركز الاختبار على مهارات الوعي الأبجدي، والوعي الصوتي، ومعرفة المفردات، والطلاقة القرائية، والاستيعاب القرائي. أما مخرجات المشروع فهي تطبيق اختبارات تدار بشكل فردي ومصممة لمساعدة المدارس والمعلمين على تحديد مستوى أداء الطلبة المبتدئين في المهارات اللغوية المبكرة، بالإضافة إلى كونها أداة قياس فعّالة وسهلة الاستخدام للحصول على بيانات الطلاب لاتخاذ قرارات سريعة وهادفة في آلية التدريس والتدخل المبكر.

أما اختبار «طلع» فهو أداة تقييم معياري موحّدة للصفوف من الثالث إلى الحادي عشر تحتوي على مهارات القراءة والكتابة والمفردات، يتم قياسها في المراحل المتطورة للطلبة وتطبّق مرتين في السنة على عشرة طلاب من كل صف لقياس التقدّم الفردي لديهم. ويمكّن «طلع» من تحديد فعالية المناهج الدراسية، وتحديد الفجوات الرئيسية.

وأسندت المؤسسة مهام تطبيق الاختبار إلى مديري النطاق، والقيادات المدرسية، وسفراء التعلّم، ومعلمي اللغة العربية، ووجهت باختيار موظفين اثنين من كل مدرسة من أجل إجراء الاختبارات ومتابعة النتائج.

ولفتت المؤسسة إلى أن اختبار «مبكّر» يتم تطبيقه بتحميل التطبيق على الأجهزة اللوحية للطلبة، أما اختبار «طلع» فيجرى إلكترونياً بالنسبة للمفردات والنصوص المعرفية والأدبية، وكتابياً لاختبار الكتابة، وتحتسب الدرجات آلياً في اختبار القراءة، على أن تحتسب درجات اختبار الكتابة من قبل المقيّمين يدوياً. أما النتائج فتوفّر خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء الاختبار.

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