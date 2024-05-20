منحة دراسية للفائز بمسابقة «مبدعون في الإعلام»

المصدر: دبي - البيان

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فاز الطالب جبريل ماهر الإبراهيم، من مدرسة الأهلية الخيرية بدبي، بالمنحة الدراسية المقدمة من الجامعة الأمريكية في دبي للدراسة مدة 4 سنوات في كلية محمد بن راشد للإعلام.

أعلن ذلك خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة مبدعون في الإعلام ـ المقال الصحفي ـ التي تنظمها الجامعة للعام الثامن على التوالي لطلبة الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة وللمواطنين والمقيمين، وباللغتين العربية أو الإنجليزية، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية.

وتمحورت المسابقة لهذا العام حول كتابة مقال بعنوان: دور البحث العلمي في تنمية المجتمعات وارتقاء الأمم (الإمارات نموذجاً).

وقد شارك فيها مئة طالب وطالبة، منهم ثمانون باللغة العربية، والباقي باللغة الإنجليزية.

وكانت الفائزة الأولى آنا ماريا علوش، من مدرسة المواكب، قد تنازلت عن المنحة للفائز بالمركز الثاني بسبب سفرها ودراستها خارج الدولة. وقد فازت بالمركز الثالث آية شفا عمري، من مدرسة المواكب -القرهود، وفي المركز الرابع الطالبة ميرة المطروشي، من مدرسة مضب الثانوية، وفي المركز الخامس الطالبة تسنيم محمد حسين، من مدرسة الأهلية الخيرية ـ القاسمية في الشارقة، وفي المركز السادس فازت الطالبة حلا أسامة جمال، من مدرسة الشروق الخاصة، وفي المركز السابع الطالبة هند الحمادي، من مدرسة الاتحاد الخاصة ـ جميرا. وباللغة الإنجليزية فاز ستة من الطلبة المشاركين.

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