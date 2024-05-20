منح دراسية للمواطنين في الصيدلة والتمريض برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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كشفت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، عن توفر منح كاملة للراغبين في الالتحاق ببرنامجي الصيدلة والتمريض في الجامعة للطلبة المواطنين، حيث تغطي هذه المنح جميع التكاليف الدراسية، بالإضافة إلى توفير مكافآت شهرية مميزة، وذلك من خلال البرنامج الحكومي الاتحادي لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة «نافس»، بهدف تشجيعهم على التفوق الأكاديمي والتميز في مجالاتهم.

وأوضح الأستاذ الدكتور إسماعيل مطالقة رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، أن الإعلان عن تقديم هذه الفرص الدراسية المتميزة للطلاب المواطنين الطموحين، لتفخر الجامعة بدورها الرائد على مدار 17عاماً بتقديم تعليم صحي مميز رفد الدولة بالعديد من الكفاءات الصحية في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن معايير القبول بالمنحة تشترط فقط أن يكون المتقدم مواطناً إماراتياً وأن يلبي المعايير المطلوبة للقبول ببرنامج الصيدلة أو التمريض.

وأكد مطالقة، حرص جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية على تشجيع جميع الطلاب الراغبين في متابعة مسارهم الأكاديمي في مجالات الصيدلة والتمريض على التقديم لهذه الفرصة الرائعة، وتؤكد التزامها الدائم بتقديم بيئة تعليمية محفزة وداعمة لتطوير القادة والمبدعين في مجال الرعاية الصحية، وعلى صعيد آخر فإن الجامعة تقدم منحاً للطلبة الوافدين في برنامج الصيدلة تبلغ 50% على الفصل الأول و25% على باقي الفصول.

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