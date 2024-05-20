103 مدارس في مسابقة «معاً نقرأ» في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكدت منى صقر المطروشي، المدير العام لجمعية التنمية الاجتماعية والثقافية في عجمان، أن مسابقة «معاً نقرأ» التي نظمتها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، استقطبت مشاركة 547 طالباً وطالبة، من 103 مدارس حكومية وخاصة على مستوى الدولة، حيث باشرت لجان التحكيم في المسابقة حصر المتأهلين، فتأهل منهم 430 طالباً وطالبة، لافتة إلى أن المسابقة تتكون من 3 فئات، هي فئة حفظ الشعر وإلقائه، شارك فيها 171 طالباً وطالبة، وفئة الخطابة والتحدث بالفصحى، وشارك فيها 149 مشاركاً، والفئة الثالثة فئة القراءة والتلخيص، وشارك فيها 430 طالباً وطالبة.

وقالت إن الهدف من المسابقة هو إكساب الطلبة في مختلف المراحل الدراسية مهارات اللغة العربية، تحدثاً، وقراءة، وكتابة، إضافة إلى تطوير مهارات الطلبة في مجال اللغة العربية، مبينة أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لدور المعلم حرصاً منها على إعداد جيل واعٍ ومتعلم حامل للقيم والمبادئ الإنسانية، قادر على الابتكار والإسهام في تطوير المجتمع الإماراتي ونهضته، موضحة أن مسابقة «معاً نقرأ» تشجع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية على القراءة، وتغرس لديهم هذه الثقافة وترسخها كعادة يومية، وتسهم في بناء مجتمع قارئ متسلح بالعلم والمعرفة.

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وبينت منى المطروشي أن الجمعية تحرص على تعزيز ملكة القراءة للأطفال والطلبة لبناء جيل مثقف واعٍ مدرك لأهمية القراءة، وتوسع مداركهم في تلك المسابقة السنوية، كما أن لجنة التحكيم في المسابقة على قدر كبير من الخبرات والمهارات، ما يمكنها من أداء واجبها على أكمل وجه، كما أن الجمعية تحرص على التواصل مع أولياء الأمور وتحثهم على المشاركة في مثل تلك المسابقات التي تعزز من مهارات أبنائهم في مجال اللغة العربية.

من جهتها أكدت آمال سمير أبو عرب، محكمة في مسابقة «معاً نقرأ»، في دورتها العاشرة، أن المسابقة مقسمة إلى 3 فئات، والهدف منها إثراء مهارات الطلبة القرائية، وشغل النشء بالقراءة المفيدة، مبينة أن فئة القراءة والتلخيص تشمل قراءات متنوعة من كتب علمية، وتنمية بشرية، وروايات وسير ذاتية وموضوعية، ودواوين شعرية، وأن المرحلة الأولى فيها يقرأ الطالب 10 كتب، والثانية 13 كتاباً، وفي المرحلة الثالثة يقرأ 16 كتاباً متنوعاً، المسابقة الأم هي القراءة والتلخيص.

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