افتتاح قاعة «اللغة العربية» بجامعة الفارابي في كازاخستان

المصدر: آلماتا - وام

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افتتحت جامعة الفارابي الوطنية في العاصمة الكازاخستانية آلماتا قاعة اللغة العربية والثقافة العربية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الذي وجه بإنشاء القاعة لتضاف إلى سلسلة المبادرات والمكرمات التي يدعم بها سموه كافة مجالات الثقافة والعاملين بها، ويعيد من خلالها للغة العربية ألقها وبهجتها، ويعزز من مكانتها وانتشارها بين الأمم.

وشهد معهد الدراسات الشرقية وقسم اللغة العربية في جامعة الفارابي الوطنية، أمس، حفل الافتتاح، بحضور أكاديمي مكثف، ووسط أجواء طلابية وعلمية متميزة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين مجمع اللغة العربية بالشارقة وجامعة الفارابي.

وأوضح الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، الذي حضر الافتتاح، أن القاعة تحتوي على جميع الوسائل الحديثة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

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