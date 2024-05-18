طالب إماراتي يفوز بالمركز الثالث في الكيمياء على مستوى العالم

المصدر: البيان

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فاز الطالب الإماراتي سيف حسن إبراهيم من المدرسة الثانوية النموذجية في الشارقة بالمركز الثالث في الكيمياء على مستوى العالم.

وباركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، للطالب سيف حسن إبراهيم كرم من المدرسة الثانوية النموذجية في الشارقة فوزه بالمركز الثالث في الكيمياء على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF.

وأشارت معاليها إلى أن سيف أحد طلبة المدارس الحكومية وتوج بالمركز الثالث من بين أكثر من 2000 طالب مشارك من 70 دولة.

ودونت معاليها عبر حسابها الرسمي على انستغرام: " أبارك للطالب سيف حسن إبراهيم كرم من المدرسة الثانوية النموذجية في الشارقة فوزه بالمركز الثالث في الكيمياء على مستوى العالم في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF. سيف أحد طلبة المدارس الحكومية وتوج بالمركز الثالث من بين أكثر من 2000 طالب مشارك من 70 دولة. فخورين بابننا سيف وبما حققه من إنجاز عالمي نعتز به ونتطلع إلى عودته إلى أرض الإمارات الحبيبة".

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