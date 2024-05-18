400 مقعد للطلبة المواطنين في دبي بمنح دراسية تغطي 50 % من الرسوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أبرمت هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة صندوق المعرفة و9 مدارس خاصة في إمارة دبي، حزمة من اتفاقيات التعاون التي تستهدف توفير أكثر من 400 مقعد دراسي للطلبة المواطنين المتميزين في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي المقبل (2024 - 2025) بمنح دراسية تغطي 50 % من الرسوم الدراسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير فرص تعليمية بجودة عالية للطلبة الإماراتيين المتميزين في دبي.

ويمكن لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين من حاملي خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي التسجيل في البرنامج للعام الدراسي المقبل في الفترة بين 20 مايو الجاري حتى 5 يونيو المقبل من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتتنوع المناهج التعليمية ضمن البرنامج للعام الدراسي المقبل، وفي مقدمتها المنهاج البريطاني، ومنهاج البكالوريا الدولية، والمنهاج الأمريكي، وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن برنامج دبي للطلبة المتميزين الذي يأتي في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، ويستهدف بناء الشراكات والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل إتاحة الفرص التعليمية أمام الطلبة الإماراتيين المتفوقين للالتحاق بأفضل المدارس الخاصة في دبي، وذلك بإجمالي 1800 مقعد دراسي بحلول عام 2030.

مسارات التعاون

وقالت عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن «برنامج دبي للطلبة المتميزين يأتي في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، ويهدف إلى ضمان حصول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بدبي على مستوى تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل من خلال فتح مسارات للتعاون المستدام بين القطاعين الحكومي والخاص، والمساهمة في تمكين الأجيال الناشئة وبناء الكفاءات الإماراتية المتميزة ضمن مسيرة التنمية الشاملة بدبي».

وتوجهت بالشكر لمؤسسة صندوق المعرفة على دعمها للبرنامج، كما ثمنت حس المبادرة الذي تميزت به المدارس المشاركة في البرنامج والتزامها بدعم الطلبة الإماراتيين المتميزين من أجل إتاحة فرص التعليم الجيد أو الأفضل أمام الطلبة بمنح دراسية تغطي 50 % من الرسوم الدراسية، وندعو المزيد من المدارس الخاصة التي تقدم مستوى تعليم ضمن فئة جيد أو أفضل في دبي إلى الانضمام إلى البرنامج والمساهمة الإيجابية في بلوغ مستهدفات إمارة دبي وإعداد وتمكين قادة الغد ورواده في مختلف قطاعات التنمية الشاملة في دبي.

من جانبه، قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة: «حريصون ضمن استراتيجيتنا في مؤسسة صندوق المعرفة على تبني ودعم المبادرات التعليمية النوعية التي تثري المنظومة التعليمية في إمارة دبي بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 2033 ورؤية مدينة دبي الطموحة لتصبح واحدة من أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم»، وأضاف: «سنسعى جاهدين إلى تعزيز الفرص التعليمية لأبنائنا الطلبة المتميزين من خلال تشجيع المزيد من المدارس الخاصة للمساهمة والانضمام في هذه المبادرة التعليمية في المستقبل».

شروط ومعايير

ويشترط لالتحاق الطالب بالبرنامج أن يكون إماراتي الجنسية ويحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يكون مستجداً أو ملتحقاً بمدرسة حكومية أو خاصة في الدولة في الصفوف الدراسية من الصف الرابع إلى العاشر أو ما يعادلها في المناهج التعليمية الأخرى، كما يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على معدل 90 % وما فوق في المنهاج التعليمي الأمريكي، ومنهاج وزارة التربية والتعليم.

أما منهاج البكالوريا الدولية، فيشترط حصوله على درجة (5) ودرجة «B» في المنهاج البريطاني، وأن يجتاز الطالب اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة.

وتمنح المدارس المشاركة في البرنامج نسبة 50 % من قيمة الرسوم الدراسية السنوية، بينما يدفع ولي الأمر نسبة 50 % المتبقية، وتتم إدارة المنحة وفقاً للمعايير التي تهدف إلى ضمان تقديم الخدمات التعليمية لمنتسبي البرنامج وفقاً لأعلى المعايير لضمان تقديم الخدمات التعليمية المتميزة للطلبة الملتحقين.

وقال سلطان أحمد بن سليم، مالك التصريح التعليمي لمدرسة «دبي هايتس أكاديمي»: «تأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، وتوفير أفضل فرص التعليم للطلبة الإماراتيين المتفوقين. نحن ملتزمون في دبي هايتس أكاديمي بدعم البرنامج، حيث نؤمن بأهمية توفير الفرص المناسبة لكل طالب ليتمكن من تحقيق أقصى إمكاناته وطاقاته».

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تعليم»: «فخورون بمشاركتنا في هذه المبادرة الفريدة التي تتكامل فيها جهود القطاعين الحكومي والخاص من أجل توفير أفضل فرص التعليم للطلبة الإماراتيين، من أجل بلوغ أهدافنا المشتركة في بناء مستقبل واعد لأبنائنا الطلبة، كما نلتزم في مجموعة «تعليم» بتوفير فرص التطوير الأكاديمي والشخصي والمهني للطلبة المشاركين في البرنامج، كما نتعهد بتصميم بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلبة الإماراتيين».

وقال إبراهيم عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مدرسة دار المعرفة في دبي: «يسعدنا الانضمام إلى هذا البرنامج، وتقديم الدعم والفرص التعليمية للطلبة الإماراتيين المتميزين من أجل تمكينهم للمستقبل ومواكبة مستهدفات دبي ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33.

نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة لطلبتنا ولأولياء الأمور بما يحقق تطلعات البرنامج».

وقالت بونام بهوجاني، الرئيس التنفيذي في مجموعة «اينوفينتشرز»: «تأتي هذه الشراكة في إطار التزامنا المستمر بتقديم فرص التعليم المتميز لطلبتنا، والمساهمة في تمكينهم من مهارات المستقبل، حيث نؤمن في مجموعة اينوفينتشرز بأهمية تمكين الطلبة المتميزين أكاديمياً وتقديم الدعم اللازم لهم للنمو والتطور المعرفي والشخصي.

نحن ملتزمون بتقديم تجربة تعليمية محفزة للطلبة، ونتطلع إلى العمل الوثيق مع شركائنا في البرنامج لضمان بلوغ الأهداف المستقبلية لنا جميعاً».

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