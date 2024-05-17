حاكم الشارقة يطلع على ملتقى طالبات جامعة كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح أمس، الاجتماع الثاني لمجلس أمناء الجامعة، وذلك في مقر الجامعة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على ملتقى الطالبات، الذي يوفر منفذ بيع الأطعمة والمأكولات الخفيفة، وأماكن جلوس تسع لـ 70 شخصاً، ومساحة للانتظار أو الدراسة أو العمل المشترك على المشاريع العلمية.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المعنية بمختلف الجوانب التعليمية والأكاديمية والإدارية بجامعة كلباء، واعتمد عدداً من القرارات التي من شأنها الإسهام في تحقيق تطلعاتها وتطورها.

واعتمد المجلس اللوائح الداخلية لجامعة كلباء، والتي تنظم المجالات الأكاديمية والإدارية والمالية والدراسات العليا والبحث العلمي وغيرها، إضافة إلى اعتماد هيكلها التنظيمي.

واعتمد المجلس أيضاً تعيين الدكتور علي الزعابي، مساعداً لمدير جامعة كلباء لشؤون المجتمع والعلاقات العامة، والدكتور حسان سليم عميداً لكلية إدارة الأعمال، والدكتور لافي محمد موسى عميداً لكلية القانون.

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