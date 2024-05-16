اختتام حملة جامعة دبي لدعم الطلبة المتعسرين

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت جامعة دبي الحملة الخيرية الثامنة التي نظمها مكتب علاقات الخريجين في الجامعة بنجاح كبير فاق التوقعات بالتعاون مع جمعية بيت الخير بهدف دعم الطلبة المتعسرين مادياً من المتفوقين ومن مختلف الجنسيات.

وساهم في الحملة الخيرية خريجو وموظفو جامعة دبي وشركاؤها من هيئات ومؤسسات حكومية وشركات خاصة وجمعيات خيرية ومتبرعين.

وتوجه الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للرعاة والداعمين على ما قدموه من دعم ورعاية لأبنائنا وبناتنا من طلبة الجامعة، وقال إنه يجب على المسلم أن يتصدق بقدر من المال لكل محتاج وأن يساعد الآخرين على تخطي الصعاب وإن الصدقة تدفع البلاء، وإن تعاليم الدين الإسلامي تحث على المودة والمحبة والتسامح، وإن الدعم وحب الخير التسامح صفة متأصلة في شعب الإمارات وقيادته الرشيدة والحكيمة.

وأشار إلى أن التعليم حق لكل طالب يطلب العلم دون استثناء، لذا وجب علينا جميعاً أن نبادر بالعطاء والمساعدة للمتعسرين مادياً من الطلبة لتلبية رغباتهم في التعليم وتحقيق مبدأ الحق في التعلم، لكي يكملوا دراستهم وينخرطوا في خدمة المجتمع.

وتوجه عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير بالشكر إلى الرعاة والداعمين للحملة الخيرية، وأكد أهمية العلاقة التي تربط جمعية بيت الخير مع جامعة دبي باعتبارها جامعة رائدة لها مكانتها العلمية، وأن تعاون الجمعية مع الجامعة يأتي في هذا الإطار.

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