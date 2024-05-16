سلطان القاسمي يوجه بطرح برامج أكاديمية جديدة

المصدر: الشارقة - البيان

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أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة خورفكان بما حققته الجامعة خلال العام الدراسي 2023/ 2024 وتطور العملية التعليمية المستمر فيها بالتزامن مع الأنظمة الإدارية المتبعة وتطبيق اللوائح التي اعتمدها مجلس أمناء الجامعة في اجتماعه السابق.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة خورفكان الثالث الذي عقد في مقر الجامعة. وأكد سموه على دور المجلس المهم في متابعة شؤون الجامعة واتخاذ القرارات التي تسهم في تطورها وخدمة طلبتها، مشدداً على دور أعضاء المجلس الذين يمثلون مختلف القطاعات في تفعيل الجامعة والارتقاء بها.

ووجه سموه بالعمل على طرح المزيد من البرامج الأكاديمية الجديدة التي تخدم احتياجات وتطلعات دولة الإمارات على وجه العموم وإمارة الشارقة على وجه الخصوص مما يعزز من مسؤولية ودور الجامعة المجتمعي وخدمة سوق العمل.

كما وجه سموه بفتح باب القبول للطلبة الراغبين في الالتحاق بجامعة خورفكان من خريجي الثانوية العامة خلال الثلاث سنوات الماضية.

واعتمد المجلس توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة خورفكان وجامعة اكستر في ما يتعلق ببرنامج بكالوريوس علوم البحار، على أن توقع مستقبلاً اتفاقية أخرى لبرامج الماجستير والدكتوراه في المجال ذاته.

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