جامعة خليفة تحتفل بتخريج دفعة من طلابها 29 مايو

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، تنظم الجامعة حفل تخريج دفعة العام 2024 من طلابها يوم 29 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويتزامن حفل التخريج مع عام الاستدامة 2024، حيث يشهد تكريم 826 خريجاً وخريجة من مختلف برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بما في ذلك الدفعة الثانية من خريجي كلية الطب والعلوم الصحية.

وتتضمن فعاليات حفل التخريج منح 61 طالباً وطالبة درجة الدكتوراه و244 طالباً وطالبة درجة الماجستير، كما سيحصل 498 طالباً وطالبة على درجة البكالوريوس ليصبح عدد الخريجين الإجمالي 826 طالباً وطالبة، بما في ذلك خريجو كلية الطب والبالغ عددهم 23.

ويبلغ عدد الطلبة الذكور ضمن هذا العدد الإجمالي 403 طلاب، فيما يصل عدد الطالبات 423 طالبة، وتزامناً مع عام الاستدامة، يشهد الحفل تخريج طالبين من برنامج ماجستير العلوم في هندسة المياه والبيئة وثلاث طلبة من برنامج البنية التحتية الحيوية المستدامة.

وقال الأستاذ الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن حفل تخريج طلبة الجامعة يعتبر مناسبة مهمة تمثل نقطة تحول كبيرة في حرص الجامعة الراسخ لتعزيز الجيل القادم من قادة العلوم والهندسة والتكنولوجيا وتأهيلهم لمعالجة التحديات البيئية العالمية وتطبيق الممارسات المستدامة.

وأضاف أن الاحتفال بإنجازات طلبة الجامعة يعكس التزام أعضاء هيئتها الأكاديمية من الخبراء والباحثين والطلبة والتأكيد على سعيهم المتواصل لتحقيق التميز الأكاديمي، كما يعد دليلاً واضحاً على طموح جامعة خليفة لتطوير القدرات الرامي إلى دعم الابتكار وتعزيز دوره في صياغة اقتصاد المعرفة في الدولة.

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