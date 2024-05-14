مشاريع 186 طالباً وطالبة في معرض جامعة زايد

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت جامعة زايد معرض طالبات وخريجات الفنون لعام 2024 في حي تصميم دبي أخيراً،بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة.

واطلع معاليه على مشاريع 186 طالباً وطالبة من كلية الفنون والصناعات الإبداعية، حيث برز إبداعهم الاستثنائي وإتقانهم في تخصصاتهم. ويركز المعرض على تعزيز التواصل بين الطلبة والمجتمع الخارجي، حيث يتاح للزوار فرصة فريدة لاكتشاف وتقدير الإبداع الفني والتقنيات المتطورة التي يتمتع بها طلاب وطالبات جامعة زايد. وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي: «نهنئ طالبات وطلاب جامعة زايد، وكذلك أعضاء هيئة التدريس في كلية الفنون والصناعات الإبداعية، على نجاح معرض الخريجات لعام 2024.

كان من دواعي الفخر رؤية إبداع الطالبات في المشاريع عبر تخصصات الرسوم المتحركة والتصميم الجرافيكي والداخلي والفنون المرئية». من جهة أخرى أكد الأستاذ الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة لـ«البيان» أن الجامعة تعكف على تطوير أساليب التدريس، مثل التركيز على التعلم القائم على المشاريع، لضمان تأهيل الطلبة بشكل جيد لمواجهة التحديات في العمل الحقيقي، وإثراء المسيرة التعليمية لهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل المستقبلي، والمتغير.

وأشار إلى أن جامعة زايد تسعى دائماً نحو تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المستقبلية، وذلك عبر توسيع نطاق خيارات البرامج الأكاديمية التي تطرحها كلياتها الست للطلبة، إلى جانب التزامها بتعزيز الفرص التعليمية في القطاعات الحيوية على مستوى الدولة.

ولفت إلى أن الجامعة طرحت مطلع الفصل الدراسي الحالي الذي انطلق شهر أبريل الماضي، 11 برنامجاً للبكالوريوس عبر 6 كليات بجامعة زايد، وهي: كلية الفنون والصناعات الإبداعية، وكلية الإدارة، وكلية علوم الاتصال والإعلام، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الدراسات المتعددة التخصصات، وكلية العلوم الطبيعية والصحية، بالإضافة إلى كلية الابتكار التقني، حيث تشمل البرامج الجديدة 6 مجالات متنوعة وهي: الأعمال، والاتصالات، والعلوم الإنسانية، والعلوم الطبيعية، والتكنولوجيا، والفنون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز