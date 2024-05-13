«أمريكية الشارقة» تحتفي بطلبتها في حفل جوائز التكريم السنوية

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفت الجامعة الأمريكية في الشارقة بالإنجازات التي حققها أكثر من 650 طالباً وطالبة في الجامعة لمساهمتهم النشطة في الأنشطة اللاصفية، وذلك خلال حفل جوائز تكريم الطلبة السنوي الذي أقيم أول من أمس في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة. فقد كرّمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة 33 طالباً وطالبة عن فئة الجوائز الفردية و24 فريقاً طلابياً عن فئة الجوائز الجماعية لإنجازاتهم الاستثنائية.

تنوع

ويتمتع طلبة الجامعة الأمريكية في الشارقة، بحياة طلابية متنوعة ونشطة، توفر لهم فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، والانضمام لأكثر من 100 نادٍ طلابي، وأكثر من 30 فريقاً رياضياً، فضلاً عن المشاركة في مبادرات الخدمة المجتمعية. ويأتي تكريم الجامعة السنوي للطلبة، تقديراً منها لتفانيهم ومهاراتهم القيادية، التي من شأنها أن تعزز الحياة الجامعية في الحرم الجامعي، وتوسع نطاق تأثير الجامعة لتشمل المجتمع بكامله.

عروض

وتخلل حفل التكريم عرض لفيديو قدمه مكتب شؤون الطلبة في الجامعة لمجموعة متنوعة من الفعاليات والمبادرات التي كان قد نظمها الطلبة على مدار العام، وفيديو آخر لليوم العالمي في الجامعة الأمريكية في الشارقة لعام 2024، فضلاً عن عروض ثقافية أضافت جواً من الحماسة والمتعة.

وقال فيصل أبو عابد طالب الهندسة الميكانيكية، نائب رئيس المجلس الطلابي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، في تعليقه على حصوله على جائزة المجلس الطلابي: «وفرت الجامعة الأمريكية في الشارقة لي العديد من فرص النجاح. ولا بد للعمل الجاد أن يؤتي ثماره. لقد كانت مشاركتي في المجلس الطلابي في الجامعة الأمريكية في الشارقة، تجربة غنية، لأنها سمحت لي بالمساهمة في خلق بيئة مريحة لطلبة الجامعة، وتعزيز تجربتهم الجامعية. وأنصح جميع الطلبة بهذه المناسبة، باغتنام كل فرصة تمنحهم إياها الجامعة، لأن كل فرصة هي خطوة نحو النجاح والتميز».

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