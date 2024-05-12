813 ورقة بحثية و29 براءة اختراع لجامعة الإمارات خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 813 ورقة بحثية في مؤشر قاعدة البيانات العالمي «سكوبس»، وسجَّلت 29 براءة اختراع في مكتب براءات الاختراع في أمريكا وأوروبا ودولة الإمارات، خلال الربع الأول من 2024، ما يؤكِّد التزام الجامعة بتطوير المعرفة، والإسهام في تعزيز البحث العلمي.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: يعكس هذا الإنجاز الجهود الجبّارة التي بذلها الباحثون في الجامعة، والتزامهم الدائم بتحقيق التميُّز والريادة في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى أنَّ هذه الإنجازات تأتي في إطار جهود الجامعة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار كمحرِّكٍ رئيس للتطوُّر والتنمية المستدامة.

نتائج

وأضاف: «تُقيَّم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد منشورات سكوبس، إضافةً إلى عدد الاقتباسات في فترة زمنية محدَّدة، حيث نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 813 ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2024، منها 321 منشوراً بحثياً يتعلَّق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و52 منشوراً بحثياً يتعلَّق بالهدف الثالث عشر، وبلغ عدد الاقتباسات 306 اقتباسات».

وأكَّد أنَّ جامعة الإمارات توفِّر البيئة المناسبة للابتكار، بالحفاظ على حقوق أفكار الباحثين والطلبة عبر تسجيل براءات الاختراع عالمياً، ما يرسِّخ دور الجامعة مركزاً علمياً للابتكار، حيث سجَّلت جامعة الإمارات 29 براءة اختراع خلال الربع الأول من عام 2024، في مكتب براءات الاختراع في أمريكا وأوروبا ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومُنِحَت 7 براءات اختراع، ليصل عدد براءات الاختراع الممنوحة إلى 258 براءة اختراع منذ 2011.

ووفقاً لمؤشر «إس جي آر» بلغت نسبة المخرجات البحثية في أعلى 10 % من المجلات العلمية 32.1 % في الربع الأول من عام 2024، وبلغت نسبة المنشورات في أعلى 25 % من المجلات 67.3 %. وقد بلغت نسبة المنشورات البحثية بالتعاون مع جامعات دولية 78 %.

وبلغ عدد الدول التي تستشهد بمنشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة 86 دولة.

كما بلغت نسبة المنشورات في المجالات الرئيسة كالتالي: الهندسة 10.3 %، علوم الكمبيوتر 7 %، الفيزياء وعلم الفلك 6.7 %، الطب 6.6 %، علم المواد 6.6 %، الكيمياء 6.2 %، العلوم البيئية 5.7 %، العلوم الاجتماعية 5.5 %، الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 5.3 %، العلوم الزراعية والبيولوجية 5.1 %، الرياضيات 4.6 %، والمجالات الأخرى 30.4 %.

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