أحمد بن سعيد: رؤية محمد بن زايد عززت مكانة التعليم ودوره في مسيرة الوطن

المصدر: دبي - وام

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كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، خريجي الدفعة الـ21 من طلبة جامعة دبي، الذين بلغ عددهم 256 خريجاً وخريجة، حصلوا على شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس في مختلف التخصصات.

ورفع سموه أسمى آيات الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهاته الحكيمة، ورؤيته السديدة لمكانة التعليم ودوره في مسيرة الدولة وتقدمها، وحرص سموه على توفير كل سبل النجاح لجميع أبناء وبنات الوطن.

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، خلال حفل التكريم الذي نظمته الجامعة على مسرح «لابيرل» بمدينة الحبتور في دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالحضور وأعضاء مجلس الأمناء وأسرة وضيوف الجامعة، وهنأ الخريجين والخريجات، بنجاحهم، في الحصول على درجاتهم العلمية، داعياً إياهم إلى أن يكونوا خير ممثلين لجامعتهم، مثالاً للإخلاص في العمل، والانفتاح على العالم، والارتباط مع المجتمع والعمل على خدمته.

حضر الحفل إلى جانب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي، وسعادة الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، ومروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبد الرحمن المطيوعي، سفير سابق وأحد مؤسسي جامعة دبي، والدكتور عبد اللطيف الشامسي، والشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، والدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور ناصر المرقب، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية.

وقال ماجد حمد الشامسي، إن عدد خريجي الجامعة تجاوز 3400 خريج وخريجة 60 % منهم من المواطنين، يشغلون العديد من الوظائف القيادية والتنفيذية ويسهمون في مسيرة البناء والتطوير في دولة الإمارات.

وقام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه ماجد حمد الشامسي، والدكتور عيسى البستكي، بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات. ووجه الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، التهنئة للخريجين والخريجات، معرباً عن اعتزاز الجامعة بطلبتها وخريجيها الذي ساهموا في تعزيز سمعتها ومكانتها محلياً وعالمياً.

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