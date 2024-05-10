تدريب طلبة الدكتوراه في مجال «الروبوتات» والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

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أبرمت جامعتا محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وهيريوت وات دبي، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز دولي لتدريب طلبة الدكتوراه في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وينطلق في يناير 2025، كما وتتيح الاتفاقية أيضاً للطلبة الحصول على الدعم والإشراف في كلتا الجامعتين من قبل أعضاء الهيئة الأكاديمية، والاستفادة من المرافق والدورات فيهما وفي فرع هيريوت وات بأدنبرة.

وأعربت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميد ونائب رئيس جامعة هيريوت وات دبي، عن سعادتها بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي المرموقة، وتعزيز المشاركة بين أعضاء الهيئة الأكاديمية في كلتا الجامعتين، لدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.

استراتيجية وطنية

وقالت: إن المركز سيكون قادراً على استيعاب ودعم ما يصل إلى 60 طالب دكتوراه، ويهدف إلى بناء القدرات والملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

وأوضحت أن المركز الذي سيحمل عنوان «تطوير التكنولوجيا» وستحتضنه جامعة هيريوت وات سيعمل على استقطاب الخبرات الإسكتلندية إلى دولة الإمارات، وتعزيز ريادة الدولة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) بحلول عام 2031.

وأبانت رئيس جامعة هيريوت أن البرنامج الذي سيدرس لطلبة الدكتوراه في المركز مدته 4 سنوات ويتضمن دورات نظرية وتدريباً عملياً، إلى جانب المؤتمرات وورش العمل السنوية والتي ستقام في كل من دولة الإمارات وإسكتلندا.

اقتصاد المعرفة

وأكد سلطان الحجي، نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أن الاتفاقية تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، من خلال تأهيل طلبة الدكتوراه في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم البحوث وتطوير مهارات الجيل القادم وتقديم مساهمة ملموسة في الاقتصاد القائم على المعرفة.

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